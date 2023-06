EQS-News: R-LOGITECH S.A.M.: Änderung der Wertpapierkennnummer (ISIN/WKN) der Anleihe 2018/2024 im Zusammenhang mit der Kapitalisierung der 2023 fälligen Zinsen

EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleihe

R-LOGITECH S.A.M.: Änderung der Wertpapierkennnummer (ISIN/WKN) der Anleihe 2018/2024 im Zusammenhang mit der Kapitalisierung der 2023 fälligen Zinsen



06.06.2023

R-LOGITECH: Änderung der Wertpapierkennnummer (ISIN/WKN)

der Anleihe 2018/2024 im Zusammenhang mit der Kapitalisierung der 2023 fälligen Zinsen Monaco, 6. Juni 2023 – Wie bereits berichtet, hat die R-LOGITECH S.A.M. im Hinblick auf die am 29. März 2023 fälligen Zinsen der Anleihe 2018/2024 in Höhe von 8,5 % p.a. für die Zinsperiode vom 29. März 2022 bis 28. März 2023 (jeweils einschließlich) von ihrem Recht auf Kapitalisierung der Zinsen (sog. PIK-Zinsen) Gebrauch gemacht und eine entsprechende Erklärung gegenüber dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger abgegeben. Auf Veranlassung der Clearstream Banking AG wurde die Anleihe 2018/2024 aufgrund des durch die Kapitalisierung geänderten Nennbetrags mit der neuen ISIN DE000A3LJCA6 (WKN A3LJCA) versehen. Die R-Logitech weist ihre Anleihegläubiger darauf hin, dass die Anleihen 2018/2024 mit der ISIN DE000A19WVN8 aus den Depots ausgebucht werden und stattdessen die Anleihen mit der ISIN DE000A3LJCA6 eingebucht werden. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert, es handelt sich um dieselbe Anleihe. Ein Verkauf/Kauf der Anleihe 2018/2024 ist mit der Umbuchung nicht verbunden. Die Gesellschaft erwartet, dass der Handel mit der Anleihe 2018/2024 nunmehr am 7. Juni 2023 wieder aufgenommen werden kann. Die entsprechenden Voraussetzungen liegen vor. Die Entscheidung über die Handelsaufnahme trifft allerdings die Börse Frankfurt. Über die R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik. Für weitere Informationen: Brunswick Patrick Handley, Tom Pigott +44 (0) 20 7404 5959 Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Linh Chung +49 (0) 89 8896906 25 linh.chung@better-orange.de

