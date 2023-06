Habeck - Windkraft-Verdoppelung bis 2030 ist machbar

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält die Ausbauziele der Regierung für die Windkraft für ambitioniert, aber realistisch.

Bis 2030 soll sich die Energie aus Windkraft verdoppeln. "Das ist erreichbar", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Nordrhein-Westfalen. Denn neue Anlagen seien größer und leistungsstärker. Es brauche aber mehr Flächen, die für Windparks genutzt werden könnten. Auch schnellere Genehmigungsverfahren seien nötig, sie dürften nicht mehr acht bis zehn Jahre dauern.

Habeck besuchte am Dienstag im nordrhein-westfälischen Bad Berleburg einen neuen "Wald-Windpark", in dem vier Anlagen in Betrieb genommen wurden. Diese versorgen rund 16.000 umliegende Haushalte mit Strom. Das Waldstück war nutzbar geworden, weil es durch starken Borkenkäferbefall erheblich beschädigt worden war. Neue Windparks an Land sind in der Bevölkerung immer noch sehr umstritten, weswegen der Ausbau an Land in den vergangenen Jahren nur sehr langsam vorangekommen ist.

