DAX: Kampf um 16.000 Punkte

Der Deutsche Aktienindex DAX hat weiterhin mit der Hürde um 16.000 Punkten zu kämpfen und bewegt sich in der Handelsspanne der letzten zwei Tage grob seitwärts. Noch kann der EMA 50 das Barometer stützen, einige Kurslücken auf der Unterseite stehen aber noch weit offen und könnten durchaus zu Gewinnmitnahmen führen.

Langsam aber sicher geraten wieder einmal die Notenbanken in den Fokus der Händler, eine weitere Zinsanhebung in den USA und Europa steht im Raum. Danach allerdings wird mit keinen weiteren Zinsschritten mehr gerechnet, was den Aktienmärkten dann wieder deutlichen Auftrieb verleihen könnte.

Um einen Test der Rekordstände bei 16.330 Punkten vollziehen zu können, muss der DAX mindestens auf Tageschlusskursbasis über das Niveau von 16.100 Punkte zulegen. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 15.700 Punkten einer vergleichsweise verlässliche Unterstützung. Erst darunter werden größere Abschläge erwartet.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:30 Uhr mit den wöchentlichen US-Rohölagerbeständen auf der Agenda, um 21:00 Uhr werden als letzte planmäßige Nachricht des Tages die Verbraucherkredite aus April gemeldet.