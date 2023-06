EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



07.06.2023 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Bad Neustadt a. d. Saale | 7. Juni 2023 Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu Die RHÖN‐KLINIKUM AG, einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland, hat heute ihre 35. ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Das Aktionärstreffen fand virtuell statt. Die Aktionäre des Unternehmens sprachen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus und stimmten mit großer Mehrheit allen Punkten der Tagesordnung zu. Die Dividendenausschüttung beläuft sich auf 0,15 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie. In seinem Bericht ging Prof. Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, auf die Unternehmensentwicklung und zukünftige Herausforderungen ein. „Die RHÖN-KLINIKUM AG kann auch 2022 auf ein wirtschaftlich solides, wenn gleich herausforderndes Geschäftsjahr zurückblicken und ist gut ins Jahr 2023 gestartet – trotz schwieriger Bedingungen in der Krankenhausbranche und der Gesamtwirtschaft. Wir haben viele strukturelle Maßnahmen umgesetzt und unsere Versorgungsangebote, vor allem im ambulanten Bereich, weiter ausgebaut.“ Zu den strategischen Aufgaben zählen für die RHÖN-KLINIKUM AG weiterhin folgende Handlungsfelder: die Konzentration der Kliniken auf ihre Kerntätigkeiten, der Ausbau der ambulanten Versorgungsstrukturen, die Optimierung der Prozesse, der Ausbau der digitalen Strukturen und Angebote sowie die Stärkung von Pflege und Medizin.

Die Abstimmungsergebnisse und der Bericht des Vorstands zur heutigen Hauptversammlung

sind unter www.rhoen-klinikum-ag.com/hv verfügbar. Den Geschäftsbericht 2022 finden Sie unter: www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht Die RHÖN‐KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 855.000 Patienten behandelt. Über 18.100 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com

Kontakt: RHÖN-KLINIKUM AG | Leiter Finanzierung, Treasury, Investor Relations und Nachhaltigkeit

Julian Schmitt | T. +49 9771 65-12250 | julian.schmitt@rhoen-klinikum-ag.com



RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation

Heike Ochmann | T. +49 9771 65-12130 | heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.com

RHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale





Kontakt: Kontakt:

07.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com