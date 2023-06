Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: stock3 AG - von BankM AG Einstufung von BankM AG zu stock3 AG Unternehmen: stock3 AG ISIN: DE000A0S9QZ8 Anlass der Studie: GB 2022, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.06.2023 Kursziel: EUR 29,87 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker Umsatz wächst 5,8%, Wachstumsinvestitionen dämpfen EBITDA-Entwicklung Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG; vormals: BörseGo AG) hat mit den vorgelegten testierten Geschäftszahlen für 2022 (Umsatz: EUR 12,6 Mio. (+5,8%); EBITDA: EUR 1,3 Mio. (-24,4%)) die eigene Guidance erreicht und unsere Schätzungen in Bezug auf den Umsatz leicht übertroffen. Das EBITDA lag etwas unter unserer Erwartung (EUR 1,6 Mio.) und im unteren Bereich der angestrebten Bandbreite (EUR 1,0 Mio. bis EUR 2,5 Mio.) - dies erklärt sich jedoch durch Wachstumsinvestitionen und strategische Weichenstellungen, die 2022 getätigt wurden. Mit einem EV/Umsatz2023 von 1,2 (Median der Peer Group: 3,12) ist die stock3 in unseren Augen günstig bewertet, da das Geschäftsmodell (insbes. die brokerize-Schnittstelle) hochskalierbar ist. Die Wachstumsinvestitionen in genau diese Bereiche/Themen verdecken dies gegenwärtig noch; wird mittelfristig die Skalierbarkeit auch in den Konzernmargen besser sichtbar, dürfte der Markt eine Neubewertung des Geschäftsmodells vornehmen. Die Peer Group- und die DCF-Analyse ergeben, zu gleichen Teilen gewichtet, einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 29,87, womit wir unsere Einschätzung mit "Kaufen" bestätigen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27167.pdf

