Silber-Rücksetzer bietet Chance für Long-Einstieg!

Werbung

Silber absolvierte in den vergangenen Wochen eine Korrekturbewegung vom Jahreshoch im Bereich der 25 USD-Marke. Für Abgabedruck sorgte zuletzt neben der Stärke des US-Dollars auch die in letzter Minute erfolgte Einigung über eine Anhebung der US-Schuldengrenze, was zuletzt auf die Stimmung bei dem als „sicherer Hafen“ gefragten Edelmetall drückte.

Silber – Starker Dollar und Einigung im US-Schuldenstreit drückt auf die Stimmung!

Silber präsentierte sich seit Anfang Mai schwächer. Nachdem die Krise im US-Regionalbankensektor zuletzt trotz der Schieflage bei weiteren kleineren US-Kreditinstituten mittlerweile unter Kontrolle zu sein scheint, hat das als „sicherer Hafen“ geschätzte Edelmetall etwas an Glanz verloren. Auch die zuletzt erfolgte Einigung über eine Anhebung der Schuldengrenze in den USA drückte zuletzt etwas auf die Stimmung. Als weiterer Belastungsfaktor erwies sich die Stärke des US-Dollars. Da Silber wie andere Edelmetalle in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich das Edelmetall damit für Käufer außerhalb des US-Dollar-Raums, was zuletzt unter anderem in Indien für schwächere Absätze gesorgt hatte.

Ökostromwende und E-Mobility-Boom sorgen für steigende Silbernachfrage!

Was die Nachfrage bei Silber weiter befeuern dürfte, ist der im Zuge der Ökostromwende forcierte Ausbau der weltweiten Solarkapazitäten. Denn Silber wird aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit für die Herstellung von Solarzellen benötigt, und lässt sich gerade bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad kaum durch alternative Materialien substituieren. Jüngsten Erhebungen des Silver Instituts zufolge steht die Solarindustrie derzeit für knapp 15 % der weltweiten Silberproduktion, wobei sich dieser Anteil in den kommenden Jahren angesichts der ambitionierten Klimaziele weiter anziehen dürfte. Aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften spielt Silber als Industriemetall auch im Bereich E-Mobility eine wichtige Rolle. So werden hier bis zu 100 Gramm Silber pro Elektroautomodell benötigt, wobei Silber auch bei Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor, beispielsweise für elektrische Schaltungen verwendet wird. Entsprechend dürfte die Nachfrage nach Silber dank des Ausbaus der Solarkapazitäten und dem Übergang zur Elektromobilität bis zum Dekadenende deutlich anziehen.

Trading-Taktik: Nachdem Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 22,50 USD mit Käufen beantwortet wurden, sollte Silber mit dem Breakout aus der seit Anfang Mai bestehenden Konsolidierung seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW48D7 ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 07.06.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion