Veolia Environment: Nachhaltigkeit als Motor des Wachstums!

Kerngeschäft im Wasser-, Abfall- und Energiemanagement

Veolia Environment ist ein französisches Unternehmen, das weltweit in den Bereichen Wasser-, Abfall- und Energiemanagement tätig ist. Als ein führender Akteur in der Umweltbranche bietet das Unternehmen mit Sitz in Paris Lösungen zur Bewältigung von Umweltproblemen an. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern aktiv und bedient sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor. Veolia bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Wasser- und Abwasseraufbereitung, Abfallentsorgung und Recycling, Energieerzeugung und -verteilung sowie verschiedene Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Umwelt. Veolia hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltige Lösungen zu schaffen und zur Entwicklung einer kreislauforientierten Wirtschaft beizutragen. Das Unternehmen engagiert sich für den Schutz der natürlichen Ressourcen, die Reduzierung der Umweltauswirkungen und die Förderung der sozialen Verantwortung. Veolia ist Mitglied im wichtigsten französischen Aktienindex, dem CAC 40.

Dekarbonisierung, Entgiftung und Ressourcenregeneration

Am 04. Mai hat der Konzern einen starken Bericht für das 1. Quartal präsentiert. Demnach verbesserte sich der organische Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19,9 % auf 12,0 Mrd. Euro. Als Wachstumstreiber fungierten dabei kommerzielle Erfolge des Konzerns, welcher Dienstleistungen zur Dekarbonisierung, Entgiftung und Ressourcenregeneration anbietet. Selbst bereinigt um die angestiegenen Energiepreise wachsen die Franzosen noch um 6,3 %. Das EBITDA stieg um 8 % auf 1,6 Mrd. Euro. Und die Nettoverschuldung fällt mit 18,7 Mrd. Euro noch moderat aus.

Das Segment Wasser ist um 9,9 % gewachsen, bedingt durch Wassertechnologien und Indexierungsvorgänge. Das Segment Abfall stieg um 5,7 % (ohne Berücksichtigung des Einflusses der Recyclingpreise), getrieben von der Preisgestaltung und mit robusten Mengen und Handel. Der Bereich Energie wuchs trotz ungünstiger Wetterbedingungen um 6 %, ohne Berücksichtigung der Energiepreise. Beim Ausblick für das komplette Geschäftsjahr 2023 rechnet Veolia mit einem organischen EBITDA-Wachstum zwischen 5 und 7 %. Das Nettoergebnis wird in etwa 1,3 Mrd. Euro betragen. Das Dividendenwachstum soll dem Wachstum des Gewinns pro Aktie entsprechen. CEO Brachlianoff sieht das Unternehmen gut positioniert, um die Chancen des Marktes für die ökologische Transformation zu nutzen.

Weltweit wachsen die Müllberge

Studien zufolge dürfte der Markt für die Abfallwirtschaft in den kommenden Jahren durch die wachsende Weltbevölkerung, die Urbanisierung oder auch regulatorische Rahmenbedingungen einen wachsenden Stellenwert einnehmen. Einer Studie von Grand View Research aus dem Jahr 2023 zufolge könnte die globale Abfallwirtschaft im Jahr 2022 ein Marktvolumen von 1.293,70 Mrd. USD gehabt haben. Dieses dürfte der Studie zufolge von 2023 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. Der Markt werde dabei voraussichtlich durch strenge staatliche Vorschriften wie das Resource Conservation and Recovery Act und die Waste Shipment Regulation vorangetrieben, um diesen Service zu verbessern. Während der COVID-19-Pandemie verringerte sich aufgrund des Lockdowns die Abfallproduktion aus dem gewerblichen und industriellen Sektor, da Fabriken und Büros ganz oder teilweise geschlossen wurden. Allerdings stieg der Abfall aus städtischen Wohngebieten an. Mit der Wiedereröffnung der Produktionsstätten zu Beginn des Jahres 2021 und steigenden Impfraten wurde die Abfallrecycling-Industrie und Unternehmen wieder in vollem Umfang aktiviert.

Akquirierung neuer Verträge im Namen der Nachhaltigkeit

Veolia Environment hat mit der Stadt Gold Coast in Australien im März 2023 einen neuen integrierten Abfallwirtschaftsvertrag geschlossen. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, mit der Möglichkeit zur Verlängerung auf 18 Jahre. Der potenzielle kumulierte Umsatz wird bis zu 500 Mio. Euro betragen. Ziel ist hier, die Ressourcen-Rückgewinnungsquoten deutlich zu erhöhen und die CO2-Emissionen pro Jahr um 77.000 Tonnen zu reduzieren.

Mit Lille Water wurde ebenfalls ein neuer Vertrag über zehn Jahre abgeschlossen. Es sollen 65 Mio. Kubikmeter Wasser über die Vertragslaufzeit eingespart werden. Das wird durch intelligente Messgeräte und Verbrauchercoaching passieren. Mehr als 500.000 Wasserspar-Sets werden an die Kunden verteilt. Des Weiteren sollen durch die Einführung von intelligenten Sensoren Netzwerklecks drastisch reduziert werden.

Produktidee: Aktienanleihe Classic auf Veolia Environment S.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Aktienanleihen Classic. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Veolia Environment S.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe Classic mit der WKN: DJ1N8V, die am 28.06.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Veolia Environment an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhält der Anleger den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Die DZ BANK liefert keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhält der Anleger eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Anleger erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Die vorliegend beschriebene Aktienanleihe Classic richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 28.06.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Veolia Environment am 21.06.2024 auf oder über 27,50 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 06.06.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion