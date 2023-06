Volkswagen: Aufwärtspotenzial von niedriger Basis

Bei Volkswagen kündigen sich neue Herausforderungen an und besonders beim Auftragseingang scheint es nicht so zu laufen, wie die Aktionäre es sich wünschen würden. So sorgen sich vermehrt Angestellte von Volkswagen um einen bedenklich niedrigen Auftragseingang. Der Autobauer wird seine Kapazitäten wohl auch in diesem Jahr nicht annähernd ausreizen könnten. Auch in China warten Herausforderungen. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik erholte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stark, davon konnte VW aber nur bedingt profitieren. Zwar ist der Konzern immer noch Marktführer in China. Von Januar bis April musste die Kernmarke VW jedoch ihren Spitzenplatz an den chinesischen Autobauer BYD abgeben, was eine Zäsur auf dem Markt darstellt.

Zum Chart

Eventuell lassen sich die geplanten Gewinne bis in das Jahr 2025 nicht aufrechterhalten. So wird für das Jahr 2025 ein Gewinn je Aktie von 35,54 Euro erwartet. Das erwartete KGV für dieses Jahr ergibt aktuell nur noch 3,45. Muss der Gewinn nach unten revidiert werden, ist das jeweilige KGV immer noch konkurrenzlos günstig. Möglicherweise hat der Aktienkurs von Volkswagen den Abwärtstrend verlassen und ist im Begriff, einen Boden im Bereich 112,84 Euro zu bilden. Die oben beschriebenen Probleme sind bei einem Konzern dieser medialen Reichweite im Kurs bereits berücksichtigt. Im großen Bild tritt Volkswagen seit mehr als 10 Jahren mehr oder weniger auf der Stelle. Die Auswirkung der Dieselaffäre war ein schwerer Schlag. Die zarten Erholungsversuche danach wurden von den Anti-Coronamaßnahmen zunichtegemacht. Der darauffolgende Kursanstieg auf 252,20 Euro Ende März 2021 wurde aufgrund der Einsicht, dass das lukrative Chinageschäft möglicherweise ein Ablaufdatum hat, gestoppt. Mittlerweile führt der Trend zu einer Halbierung auf aktuell 124,28 Euro.