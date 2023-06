Adobe: Bullen attackieren schon wieder!

Die besonders von der Zinswende betroffenen Unternehmen zeigten sich zuletzt wieder optimistisch, Anleger greifen in der Hoffnung auf eine baldige Trendwende bei eben jenen Aktien zu. Wochenschlusskurse oberhalb von 441,90 US-Dollar würden Hinweise auf einen weiteren Lauf der Adobe-Aktie zunächst in den Bereich von 473,49 US-Dollar liefern, ein weiteres Ziel darüber könnte um 507,90 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen liegen. Auf der Unterseite ist das Papier relativ gut abgesichert, nur ein nachhaltiger Bruch der beiden gleitenden Durchschnitte im Bereich von aktuell 396,36 US-Dollar dürfte den Kurs wieder ins bärische Licht rücken, dies wurde im Anschluss mit Abschlägen auf 355,36 US-Dollar einhergehen.

Nachdem die Adobe-Aktie von ihren bisherigen Rekordständen bei 699,54 US-Dollar aus Ende 2021 rund 60 Prozent an Wert verloren hat und auf 274,73 US-Dollar zurückgekehrt war, stellte sich zunächst eine kleinere Erholungsbewegung ein, diese nahm in den letzten Wochen aber unerwartet Fahrt auf, hierbei gelang es den EMA 200 sowie die Hürde von 415,00 US-Dollar zurückzuerobern. Diese relative Stärke könnte schon bald für ein Long-Investment genutzt werden, sofern noch eindeutige Wochenschlusskurse oberhalb der Kaufmarken zustande kommen.

Fazit:

Die Ausgangslage für weitere Kursgewinne in der Adobe-Aktie steht vergleichsweise gut, sofern nun ein Wochenschlusskurs oberhalb von mindestens 441,90 US-Dollar gelingt. Im Anschluss könnten weitere Gewinne an 473,49 und 507,90 US-Dollar erfolgen. Entsprechend gut würde sich ein solches Szenario für den Aufbau von Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN JL4E6W anbieten. Ziele im Schein wurden bei 9,20 und 12,42 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 413,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, da nach derartigen Kursmustern häufig Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau erfolgen. Hieraus würde sich im vorgestellten Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 3,55 Euro ergeben.