Schwächerer Handelsauftakt erwartet - Airbus im Fokus

Der Dax dürfte seine leichten Vortagesverluste an Fronleichnam zunächst ausweiten. (einen Artikel über Sinn und Unsinn des Feiertagshandels lesen Sie hier). Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,33 Prozent auf 15 908 Punkte. Damit wird zum Handelsauftakt entscheidend, ob die Unterstützung im Bereich 15.900 Punkte hält. Passiert dies nicht, drohen weitere Abgaben in den mittleren 15.800er Bereich im heutigen Handelsverlauf.

Wall Street mit kleinerem Rücksetzer

Im US-Handel hatten vor allem die zuletzt starken Technologiewerte am Vorabend einen schweren Stand. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 kam deutlich von seinem jüngsten Hoch seit April 2022 zurück. Steigende Anleiherenditen hatten den Anlegern die Lust auf Aktien vermiest. Der Markt setzt auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada im Kampf gegen die hohe Inflation mit einer Erhöhung überrascht hatte.

"Die Entscheidung der kanadischen Notenbank hat das Dilemma der politischen Entscheidungsträger deutlich gemacht", schrieb Analyst Charlie Lay von der Commerzbank. Die Geldpolitik arbeite mit langen und variablen Verzögerungen, die sich auf einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten erstrecken könnten. Die Notenbanken seien darauf bedacht, die Geldpolitik nicht zu sehr zu straffen, was das Wachstum beeinträchtigen würde. Gleichzeitig bestehe das Risiko einer verfrühten Pause angesichts des robusten Wachstums und der anhaltenden Inflation. Daraus würde sich die Notwendigkeit ergeben, die Zinserhöhungen fortzusetzen und sogar noch energischer zu handeln.

ASIEN - Verluste

Unsicherheit in puncto der Zinspolitik der Notenbank und steigende Anleiherenditen haben die meisten Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Investoren setzen offenbar auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada mit einer Erhöhung überrascht hatte. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um ein halbes Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai kaum verändert notierte. Verluste gab es auch in Australien, während es an der indischen Börse etwas nach oben ging. Der indische Aktienmarkt profitiert schon eine Weile von Geldzuflüssen ausländischer Investoren, die angesichts einer eher trägen Wirtschaftsentwicklung Chinas nach aussichtsreicheren, aufstrebenden Märkten suchen.

Airbus im Fokus

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf Airbus. Der weltgrößte Flugzeugbauer lieferte im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit so viele Verkehrsjets aus wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Die Expertin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies sprach von soliden Zahlen, die für das Jahresziel von 720 Jets ausreichten. Gleichwohl habe sie erwartet, dass Airbus etwas besser abschneidet. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate notierten die Aktien geringfügig unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch.

UMSTUFUNGEN

CITIGROUP HEBT EVOTEC AUF 'BUY'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 30 (28) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 86,80 (84,90) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 40 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS STARTET LOTTOMATICA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 11 EUR

CITIGROUP HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 6000 PENCE

CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28,50 (26,00) EUR - 'UNDERPERFORM'