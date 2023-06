ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Jost Werke auf 65 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das solide erste Quartal des Lkw- und Trailer-Zulieferers untermauere den Jahresausblick, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lkw- und Trailermärkte befänden sich 2023 in einer robusten Verfassung./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

