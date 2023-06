DAX: Weiter in der Warteschleife

Der Deutsche Aktienindex DAX hat erneut einen weiteren Tag ohne Impulse erlebt und dementsprechend die Seitwärtsbewegung der letzten Tage um den EMA 50 weiter verfolgt. Auf der Unterseite wird das Barometer zwar durch eine kurzzeitige Unterstützung gestützt, auf der Oberseite aber ebenso durch das Niveau von rund 16.000 Punkten eingegrenzt.

Von daher bleibt Investoren zunächst nichts weiter übrig, als eine Auflösung der Handelsspanne zwischen 15.909 und grob 16.000 Punkten abzuwarten. Nur in diesem Szenario könnte sich anschließend eine zweite Kaufwelle in Richtung der Jahreshochs von 16.331 Punkten durchsetzen.

Auf der Unterseite würde eine Auflösung unmittelbares Abwärtspotenzial in den Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke um 15.863 Punkte bedeuten, darunter würde die etwas länger anhaltende Unterstützung von 15.700 Punkten erneut zum Einsatz kommen müssen.

Vielleicht aber liefern die in der Nacht zum Freitag vorgestellten Daten aus Fernost entsprechende Impulse, den Anfang hat Japan mit der Geldmenge M2 per Mai gemacht. China hat Zahlen zur Geldmenge M2 per Mai, der Kreditvergabe, den Verbraucher- und Erzeugerpreisen nachgelegt. Um 10:00 Uhr meldet Italien Zahlen zur Industrieproduktion aus April, erst später schließen die USA mit weiteren Daten auf.