TESLA - Aktie kennt mal wieder kein Halten

Die Tesla-Aktie ist bekannt für ihre dynamischen Trendbewegungen. Aktuell läuft gerade wieder einmal eine solche Trendbewegung. Nachdem die Aktie gestern schon 4,58 % zugelegt hat, wird sie aktuell bei 245,98 USD und somit über 11 $ über dem gestrigen Schlusskurs getaxt. Solche Kurssprünge locken viele Anleger immer wieder in Shortpositionen, aber ist das auch hier sinnvoll? Auf die Ursache für den heutigen Sprung geht mein Kollege Oliver Baron in seinem Artikel „TESLA wird zum Ladesäulengiganten“ näher ein.

Die Tesla-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Allerdings erreichte die Aktie im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 414,50 USD und bildete danach eine SKS-Topformation aus. Von Oktober bis November 2022 kämpfte die Aktie mehrere Wochen um die Nackenlinie der SKS, ehe sie sich darunter etablierte und am 06. Januar 2022 das Kursziel aus dieser Formation leicht übertraf.

Seit diesem Tief bei 101,81 USD befindet sich der Wert wieder in einer Rally. Diese läuft bisher in drei Abschnitten ab. Der erste führte die Aktie auf ein Hoch bei 217,65 USD. Nach einem Rücksetzer auf 152,73 USD startete der dritte Abschnitt. Dieser führte den Aktienkurs gestern an eine wichtige Hürde. Die Nackenlinie der SKS-Topformation verläuft in dieser Woche bei 235,15 USD und damit beinahe exakt auf dem gestrigen Tageshoch. Der vorbörsliche Kurssprung führt die Aktie deutlich über diese Widerstandslinie. Aber vorbörsliche Kurse sind noch lange kein Ausbruch.

Selbst im Falle einer „einfachen“ a-b-c-Erholung nach dem Abverkauf im Anschluss an das Allzeithoch hätte die Tesla-Aktie auf Sicht von mehreren Wochen noch Aufwärtspotenzial. Denn in a-b-c-Bewegungen sind die Einzelbewegungen a und c oft gleich lang. Auf prozentualer Basis ergibt sich hier ein rechnerisches Kursziel bei 325,74 USD. Dieses Ziel liegt knapp über dem Abwärtstrend seit dem Rekordhoch.

Kaufen oder Shorten?

Bestätigt sich der vorbörsliche Kurssprung in der Tesla-Aktie kann die Rally der letzten Wochen direkt in Richtung 257,50-265,74 USD und später in Richtung 314,67-325,74 USD fortgesetzt werden.

Wird der Kurssprung aber abverkauft, dürfte eine Konsolidierung starten. Diese könnte zu Abgaben gen 217,65 USD oder sogar an den EMA 200 (Wochenbasis) bei aktuell 199,28 USD führen. Aber auch in diesem Fall läge das mittelfristige Ziel bei 314,67-325,74 USD.

Fazit: Die Tesla-Aktie steht vor einer kurzfristigen Entscheidung. Auf den mittelfristigen Verlauf wird diese Entscheidung voraussichtlich aber nur geringen Einfluss haben.

Tesla Inc. - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)