Netflix: Plötzlich 200.000 Gründe für die Aktie?

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) kaufen: Ja oder nein? Wer noch zum Jahreswechsel eingestiegen ist, der freut sich inzwischen über ein Kursplus von 38 % in Euro. Trotzdem sind die Anteilsscheine weiterhin weit von ihrem Allzeithoch entfernt, was zeigt: Es gibt definitiv mehr als eine Perspektive.

Übrigens auch operativ. Viele Analysten verweisen derzeit eher auf die Skepsis. Ein reifer Markt, hohe Inflation und die Notwendigkeit, auf künstliche Wachstumstreiber wie Account-Sharing und Werbung zu setzen, sind solche Dinge. Aber es gibt auch positive Tendenzen, zum Beispiel das letzte Wachstum und insbesondere das Nutzerwachstum.

Jetzt könnte es jedenfalls plötzlich 200.000 Gründe für die Netflix-Aktie geben. Sehen wir uns einmal an, was derzeit die US-Medien kolportieren.

Netflix-Aktie: Erfolge beim Kampf gegen Account-Sharing?

Die 200.000 Gründe kommen nicht von ungefähr. Offenbar ist Netflix derzeit sehr erfolgreich darin, das Account-Sharing zu unterbinden. Unter anderem Yahoo Finance berichtet zum Beispiel, dass der Streaming-Pionier am 26. und 27. Mai dieses Jahres jeweils 100.000 Abonnenten bekommen haben könnte. Der Kontext: Erst am 23. Mai ist die Offensive angerollt, vermehrt dagegen vorzugehen.

Es könnte also ein Erfolg sein, den Netflix vorzuweisen hat. Wobei solche frühen Indikatoren immer mit Vorsicht zu genießen sind. Schließlich handelt es sich um sehr rohe Anzeiger, die auch in diesem Fall auf rohen Daten des Analysehauses Antenna basieren. Trotzdem könnte sich ein kausaler Zusammenhang ableiten lassen.

Jedenfalls wäre es für Netflix ein Zeichen der Stärke und für weiteres solides Wachstum, wenn das Durchbrechen des Account-Sharings gelänge. In den nächsten Quartalszahlen steht das zumindest zur Überprüfung aus.

Immer auch die Kehrseite bedenken

200.000 Nutzer innerhalb von zwei Tagen könnten auch hier ein Indiator für die Netflix-Aktie sein. Möglicherweise ist das Momentum derzeit hoch. Wenn es der Streaming-Platzhirsch schafft, durch das Account-Sharing plötzlich sehr viele Nutzer zu gewinnen, so wäre das ein operativer Kick. Für das Nutzerwachstum, für die Umsätze und womöglich auch für die Nettoergebnisse. Entsprechend wenig verwundert es, dass die Anteilsscheine auf diese Neuigkeit mit einem Plus von 2,6 % reagieren.

Vergessen wir trotzdem nicht: Netflix befindet sich in einer Transformation. Es könnte dadurch auch zu Einbußen kommen. Das Wegbrechen des Account-Sharings führt bei einigen Kunden zu Frust, die kündigen oder sich einem Wettbewerber zuwenden. Zudem ist auch ein teilweise werbefinanziertes Angebot mit weniger Abogebühren eingeführt worden. Das wiederum kann gleichsam die Umsatzbasis etwas kannibalisieren.

Smarte Investoren sollten bei der Netflix-Aktie daher nicht einseitig auf Indikatoren schauen, die in die eine oder andere Richtung deuten. Aber immerhin: Es ist schon positiv, dass die Abonnentenzahlen sich in der Zeit gut entwickelt, in denen das Account-Sharing aktiv bekämpft wird. Vielleicht ist das ein richtungsweisendes Merkmal für die kommenden Quartalszahlen.

Der Artikel Netflix: Plötzlich 200.000 Gründe für die Aktie? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix.

