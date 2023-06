DAX unbeeindruckt von den anstehenden Zinsentscheidungen

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.030/16.080/16.100/16.200/16.245/16.330 Punkte Unterstützungsmarken: 15.815/15.860/15.915/15.970 Punkte

Der DAX® bewegte sich in der zurückliegenden Woche in einer Range zwischen 15.915 Punkten (61,8%-Retracementlinie) und 16.080 Punkten – mit einer Tendenz nach unten. Zum Start in die neue Woche übersprang der Leitindex die Markte von 16.000 Punkten. Im Bereich von 16.030 Punkten ging den Bullen zunächst jedoch die Kraft aus. Solange die Marke von 16.000 Punkten nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Bestätigung des Ausbruchs und eine Aufwärtsbewegung bis 16.080 Punkten und im weiteren Verlauf bis 16.100 beziehungsweise 16.200 Punkte. Ein Rücksetzer unter 16.000 Punkte oder gar eine Rückkehr in den seit 19. Mai gebildeten Abwärtstrendkanals ist jedoch noch nicht vom Tisch. Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, sank am Freitag zeitweise unter 14. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.