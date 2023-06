IRW-News: F3 Uranium Corp. : F3 beginnt mit dem ersten Bohrloch der Step-Out Bohrungen bei PLN

IRW-PRESS: F3 Uranium Corp. : F3 beginnt mit dem ersten Bohrloch der Step-Out Bohrungen bei PLN

Kelowna, BC - 12. Juni 2023 - F3 Uranium Corp. ( F3 Uranium oder das Unternehmen) (TSXV: FUU - WKN: A3D5YM - FRA: X42) freut sich bekannt zu geben, dass das Sommerbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Patterson Lake North ("PLN") begonnen hat. Das umfangreiche Sommerprogramm wird auf das erfolgreiche Winterprogramm aufbauen, wobei ein Bohrer die Step-Out-Bohrungen in der JR-Zone fortsetzen und ein zweiter Bohrer nach neuen Mineralisierungszonen suchen wird. F3 wird auch eine luftgestützte elektromagnetische geophysikalische Untersuchung über dem Großteil des Grundstücks durchführen, um neue Explorationsbohrziele zu entwickeln.

Raymond Ashley, President, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, dass das Sommerprogramm angelaufen ist. Das technische Team ist nicht nur bestrebt, das Größenpotenzial der Zone JR, der jüngsten hochgradigen Uranentdeckung im Athabasca-Becken, weiter zu erkunden, sondern freut sich auch darüber, dass der Umfang des Sommerprogramms Explorationsbohrungen für neue Zonen mit Uranmineralisierung sowie eine grundstücksweite geophysikalische Exploration zur Erschließung neuer Explorationsbohrziele umfasst."

Das Winterprogramm definierte die JR Zone auf einer aktuellen Streichenlänge von 105 m und stellte eine starke Kontinuität der hochgradigen Uranmineralisierung in Richtung Süden fest, wo Bohrloch PLN23-060, das 60 m vom Entdeckungsbohrloch entfernt niedergebracht wurde, eine hochgradige Mineralisierung über beträchtliche Mächtigkeiten im Grundgestein durchteufte (siehe Pressemitteilung vom 21. Dezember 2022), wobei ein 14. 5m-Abschnitt mit durchschnittlich 9,4% U3O8 (von 238,5m bis 253,0m), einschließlich eines ultrahochgradigen 5,0m-Abschnitts mit durchschnittlich 26,7% U3O8 (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2023). Die beiden Löcher, die am weitesten südlich des Entdeckungsbohrlochs gebohrt wurden (75 m bzw. 90 m), durchschnitten den ultrahochgradigen Kern, wobei einzelne Proben über 20,0 % U3O8 ergaben.

Das Hauptziel des Sommerprogramms wird darin bestehen, die mineralisierte Streichenlänge der Zone JR durch Step-Out-Bohrungen weiter zu erweitern, insbesondere in Richtung Süden, sowie die Zone JR in Richtung der Athabasca-Unkonformität zu erweitern. Explorationslöcher werden auch gebohrt werden, um die Diskordanz oder die in Sandstein enthaltene Mineralisierung zu erproben und um neue Mineralisierungszonen entlang der Hauptscherungszone A1 zu erkunden, der Struktur, die die Zone JR beherbergt und die sich ~4 km in südöstlicher Richtung erstreckt, wobei Bereiche mit anomaler Geochemie aus den früheren Bohrungen von F3 anvisiert werden. Der Beginn der zweiten Diamantbohrung und der zweiten Schallbohrung ist für Anfang Juli geplant. Die moderne luftgestützte elektromagnetische Untersuchung, die in diesem Sommer über den südlichen zwei Dritteln des Grundstücks durchgeführt werden soll, wo es derzeit nur historische luftgestützte elektromagnetische Daten gibt, soll Leiter aufdecken, die in den historischen Datensätzen nicht erkennbar sind. Alle neu identifizierten Leiter können in Zukunft mit geophysikalischen Bodenuntersuchungen detailliert untersucht und zu Explorationsbohrzielen aufgewertet werden.

Über Patterson Lake North:

Das 39.946 Hektar große Grundstück Patterson Lake North (PLN), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, liegt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das sich zum nächsten großen Erschließungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan entwickeln wird. PLN ist über den Provincial Highway 955 zu erreichen, der das Grundstück durchquert, und die neue Uranentdeckung JR Zone befindet sich 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium.

Qualifizierte Person:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einer qualifizierten Person, genehmigt. Herr Ashley hat die offengelegten Daten überprüft.

Über F3 Uranium Corp:

F3 Uranium ist ein Uranprojektentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, wo sich einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen befinden. F3 Uranium besitzt derzeit 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von F3 befinden sich in der Nähe großer Uranentdeckungen wie Triple R, Arrow und Hurricane.

Rechtliche Warnhinweise:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der Eignung der Grundstücke für die Bergbauexploration, zukünftiger Zahlungen, der Emission von Aktien und Arbeitsverpflichtungen sowie des Abschlusses eines endgültigen Optionsabkommens bezüglich der Grundstücke, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange haben den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

