Original-Research: CR Capital AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: CR Capital AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CR Capital AG Unternehmen: CR Capital AG ISIN: DE000A2GS625 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 62,08 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer - NAV je Aktie legt deutlich auf 69,43 EUR zu - NAV-Bewertung zeigt hohes Kurspotenzial auf Seit dem Geschäftsjahr 2019 agiert die CR Capital AG als Investmentgesellschaft mit Fokus auf wachstumsstarke und innovative Technologieunternehmen. Aktuell liegt der Fokus insbesondere auf den drei Beteiligungen Solartec GmbH, TERRABAU GmbH und CR Opportunities GmbH. Von der Ende 2021 gegründeten Solartec GmbH werden Anlagen zur klimaneutralen Energieerzeugung vermarktet. Gemäß Unternehmensbeschreibung konzipiert und stellt die Gesellschaft nachhaltige Systeme der Energieversorgung für Ein- und Mehrfamilienhäuser her. Dabei wird eine Kombination aus Photovoltaik-Anlagen und emissionsfreien Speichersystemen eingesetzt. Die Kunden der Gesellschaft sind derzeit vornehmlich institutionelle Investoren und Bestandshalter mit einer größeren Anzahl an Wohnimmobilien. Unserem Verständnis nach liegen derzeit hohe Synergien mit der Tochtergesellschaft TERRABAU GmbH vor, da vor allen bei den Terrabau-Projekten die Solartec-Technologie zum Einsatz kommt. Künftig sollen auch Photovoltaik-Großanlagen installiert werden, mit besonderem Fokus auf den Bereich der so genannten Agri-PV. Die Terrabau GmbH ist ein Generalunternehmen im Bereich des Wohnimmobilienbaus und steht dabei insbesondere für die Errichtung preiswerter Häuser, wobei die Gesellschaft zuletzt den Nachhaltigkeits-Aspekt stärker in den Mittelpunkt gerückt hat. Als Generalunternehmer konzentriert sich die Terrabau auf der Errichtung von innovativen und nachhaltigen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sowie auf die energetische Optimierung von Bestandsgebäuden im B2B-Gechäft. Zu den Kunden der Gesellschaft gehören Publikumsfonds, Stiftungen, Versicherungen, Investoren, Projektentwickler und Makler. Die CR Opportunities GmbH ist die dritte wichtige Beteiligung der CR Capital AG. Als Private Equity-Gesellschaft hat die 50 %ige Beteiligung CR Opportunities die Finanzierung von innovativen Technologien und Projekten im Fokus, jeweils mit der Maßgabe, dass es sich dabei um unterbewertete und kapitalertragsstarke Unternehmen handelt. Das GuV-Bild der CR Capital AG setzt sich insbesondere aus Marktwertveränderungen und den Ausschüttungen der Beteiligungen zusammen und weist gleichzeitig eine sehr schlanke Kostenstruktur auf. Aufgrund hoher liquiditätswirksamer Beteiligungserträge (16,70 Mio. EUR) und signifikanter Marktwertveränderungen (61,03 Mio. EUR) der drei Hauptbeteiligungen legten die Gesamterträge in 2022 auf 79,41 Mio. EUR (VJ: 69,86 Mio. EUR) weiter zu. Das EBITDA erhöhte sich analog dazu auf 76,30 Mio. EUR (VJ: 66,49 Mio. EUR). Aufgrund der sehr guten Ertragslage legte das Eigenkapital zudem auf 314,23 Mio. EUR (31.12.21: 240,78 Mio. EUR) zu und die EK-Quote verblieb mit 97,6 % (31.12.21: 97,1 %) auf hohem Niveau. Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 ziehen wir zur Bewertung der CR Capital AG einen NAV-Ansatz heran. Die finanziellen Vermögenswerte der CR Capital AG sind der mit Abstand wichtigste Aktivposten der Bilanz und belaufen sich zum 31.12.2022 auf 305,16 Mio. EUR. Dieser Wert dürfte derzeit maßgeblich den Wert der Beteiligungen Terrabau GmbH, CR Opportunitites GmbH und Solartec wiedergeben. Abzüglich des fairen Wertes der Overheadkosten und zuzüglich der Nettoliquidität ergibt sich ein fairer NAV je Aktie in Höhe von 62,08 EUR. Ausgehend vom aktuellen CR-Aktienkurs in Höhe von 30,80 EUR liegt ein hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27165.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

