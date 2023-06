Amazon.com - Wichtige Entscheidung steht an

Seit Anfang des Jahres hat sich die Amazon-Aktie von 81,44 USD deutlich bis 127,40 USD erholt. In diesem Bereich hat der Technologietitel in der abgelaufenen Woche einen lehrbuchmäßigen „doji“ ausgeprägt. Kaum ein Unterschied zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs signalisiert, dass das Papier nach Orientierung sucht. Aus charttechnischer Sicht gibt es aktuell auch gute Gründe für das jüngste Innehalten. So bilden die letzten beiden Wochenhochs zusammen mit der 90-Wochen-Linie (akt. bei 126,82 USD) sowie verschiedenen horizontalen Barrieren eine wichtige Schaltstelle. Mit anderen Worten: Ein Sprung über die beschriebenen Hürden würde der Aufwärtsbewegung seit Januar zusätzlichen Nachdruck verleihen. Das Hoch vom August vergangenen Jahres (146,57 USD) definiert im Erfolgsfall das nächste Anlaufziel, zumal im Verlauf des Monats-RSI inzwischen eine Bodenbildung vorliegt und der trendfolgende MACD in der gleichen Frist an einem neuen Einstiegssignal arbeitet. Das Tief der o. g. „doji-Kerze“ bei 120,63 USD bietet sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an.

Amazon.com (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.