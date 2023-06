dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.06.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Viel KI-Rechenleistung: SAP-Rivale Oracle mit Gewinnsprung

AUSTIN - Florierende Cloud-Services und der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) haben dem US-Softwarekonzern Oracle im vergangenen Geschäftsjahr starken Rückenwind verliehen. In den zwölf Monaten bis Ende Mai stiegen die Erlöse um 18 Prozent auf fast 50 Milliarden US-Dollar (46,5 Mrd Euro), wie der Rivale des Dax-Konzerns SAP am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich verdiente Oracle im Geschäftsjahr 2022/23 mit 8,5 Milliarden Dollar 27 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Aktien scheinen ihren Höhenflug nun fortzusetzen.

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr baut sein Geschäft mit Automatisierungstechnik mit der Übernahme von BBS Automation aus Bayern aus. Abhängig von der Entwicklung der diesjährigen Ergebnisse von BBS liege der Unternehmenswert bei dem Deal bei rund 440 bis 480 Millionen Euro, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Bietigheim-Bissingen mit. Mit dem Schritt will Dürr den Erlös in der Automatisierungstechnik im kommenden Jahr mehr als verdoppeln. Neben dem zusätzlichen Umsatzpotenzial verspricht sich Konzernchef Jochen Weyrauch zudem millionenschwere Kostensynergien. An den Prognosen für das Tagesgeschäft im laufenden Jahr ändert sich erst einmal nichts.

WASHINGTON - Die US-Handelsaufsicht FTC will die Übernahme des Videospielanbieters Activision Blizzard durch Microsoft mit Hilfe eines richterlichen Notbeschlusses stoppen. Die FTC stellte am Montag (Ortszeit) einen Antrag auf einstweilige Verfügung bei einem Bundesgericht, um den Abschluss des rund 69 Milliarden Dollar (64 Mrd Euro) schweren Deals zu verhindern. Wegen Wettbewerbsbedenken hatte die FTC bereits im Dezember rechtliche Schritte eingeleitet. "Wir begrüßen die Gelegenheit, unseren Fall vor Gericht zu präsentieren", verkündete Microsoft-Manager Brad Smith gegenüber US-Medien.

NEW YORK - UN-Generalsekretär António Guterres hat vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) gewarnt und sich für die Einrichtung einer Regulierungsbehörde ausgesprochen. "Die Alarmglocken hinsichtlich der jüngsten Form Künstlicher Intelligenz sind ohrenbetäubend", sagte Guterres am Montag bei einer Pressekonferenz in New York. "Wissenschaftler und Experten haben die Welt zum Handeln aufgerufen und KI zu einer existenziellen Bedrohung für die Menschheit erklärt, ähnlich einem Atomkrieg. Wir müssen diese Warnungen ernst nehmen."

Weitere Meldungen -Glencore-Agrarfirma Viterra fusioniert mit amerikanischer Bunge -ROUNDUP: ProSiebenSat.1-Programmchef Wolfgang Link verlässt Unternehmen -Staatsanwalt: Stadler und Mitangeklagte nicht Hauptverantwortliche -ROUNDUP: 5G-Projekt soll Handynetz an Schienen verbessern -ROUNDUP/Lauterbach: Neuer Einlöseweg für E-Rezepte kommt zum 1. Juli -Kreise: Scholz, Habeck und Lindner verhandeln jetzt bei Heizungsgesetz mit -ROUNDUP/Staatsanwalt: Stadler und Mitangeklagte nicht Hauptverantwortliche -ROUNDUP/RBB-Intendantengehalt: Woidke verteidigt Brief an Verwaltungsrat -Grüne: Umgang von Chemiefirmen mit Pestizid-Studien prüfen -TV-Quoten: ZDF siegt mit Krimi-Wiederholung -Update für DB-App im November - Neue Option für Fahrradtickets -Flughäfen melden bisher geringe Auswirkungen durch Luftwaffenübung -Wachstum vorerst beendet: Paketmengen gesunken -'Aktionstag Stahl' in Duisburg: Auch Habeck und Wüst erwartet -Oetker-Gruppe wächst kräftig -Habeck zum Heizungsgesetz: Koalition muss Regierungsfähigkeit zeigen -Nach Signa-Verkauf: Sanierungsverfahren für Möbelhändler Kika/Leiner -Trend zum Fertighaus in Deutschland -Moody's stuft Ausblick für UBS-Rating auf 'positiv' herauf -London: Iran liefert Russland größere Drohnen-Mengen per Schiff -Übung 'Air Defender': Luftverkehrsbranche erwartet mehr Verspätungen -Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn fortgesetzt -Grünen-Politiker kritisiert Apotheker-Streik: Ist falsche Medizin -Senat legt lange erwarteten Hafenentwicklungsplan vor -RTL kündigt neues 'Stern Investigativ'-Format an -Presse: Fußballer Declan Rice vor Wechsel zu Arsenal -Amazon: 40 Fakebewertungs-Webseiten gestoppt -Beauftragter soll Weg zur Auflösung der Klimaschutzstiftung MV suchen -Greenpeace: Protest vor Borkum gegen Gasförderung -Drogeriemarktkette dm senkt beim Klopapier Logistikkosten -Deutschland-Tourismus erreicht im April fast Vor-Corona-Niveau -Roche erhält WHO-Qualifikation für Test zum Screening auf humane Papillomaviren

