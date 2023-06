EQS-News: GESCO-Hauptversammlung 2023: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

GESCO-Hauptversammlung 2023: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen



13.06.2023 / 13:47 CET/CEST

Die gestrige ordentliche Hauptversammlung der GESCO SE erfreute sich eines großen Zuspruchs des Aktionariats. Insgesamt waren ca. 50,4 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung entlastete die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats, stimmte der Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers, der Dividendenzahlung in Höhe von € 1,00 pro Aktie und den vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu. Alle aufgeführten Tagesordnungspunkte fanden eine hohe Zustimmung (von 83,7% - 99,9%). Darüber hinaus billigte die Hauptversammlung das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder im Sinne der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) mit einer Mehrheit von 82,5%. Die Veranstaltung fand im SANAA-Gebäude auf dem Weltkulturerbe der Zeche Zollverein statt. Neben der üblichen Agenda einer Hauptversammlung wurde den anwesenden Aktionären und Gästen ein umfangreiches Rahmenprogramm der GESCO-Tochtergesellschaften geboten. Den Auftakt in das Programm bildeten drei ausgewählte Tochtergesellschaften, die sich im separaten Auditorium vor großem Publikum vorstellen konnten. Nach dem offiziellen Teil der Hauptversammlung präsentierten sich zwei weitere Tochtergesellschaften. Über den gesamten Tagesverlauf standen alle Geschäftsführer der Tochtergesellschaften für individuelle Gespräche an Unternehmensständen zur Verfügung. Zum Abschluss wurde eine Führung über das Zeche-Zollverein-Gelände angeboten. Die Übersicht zu den Abstimmungsergebnissen sowie die Präsentation des Vorstands, stehen auf der GESCO-Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/hauptversammlungen zur Verfügung. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Leiter Investor Relations, Peter Alex

Tel. 0202 24820-18

Fax 0202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

