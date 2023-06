IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals benennt Pierre Boivin ins Board of Directors

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals benennt Pierre Boivin ins Board of Directors

13. Juni 2023 - Vancouver, BC, Kanada, 14. Juni 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) gibt bekannt, dass mit Datum vom 12. Juni 2023 Pierre Boivin ins Board of Directors benannt wurde. Die Benennung folgt auf den geplanten Rücktritt von Dusan Berka aus dem Board of Directors.

Ken Brinsden, Non-Executive Chairman, sagte: Im Namen des Board of Directors möchte ich Pierre herzlich begrüßen. Er ist der Leiter in Quebec der Global Metals & Mining Group bei McCarthy Tetrault und in der Rechtsbranche sehr anerkannt für seine führenden komplexen Strategien mit Fokus auf Fusionen und Übernahmen, privates Beteiligungskapital und verbundene Handelsfragen, insbesondere im Bergbausektor sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.

Im Laufe der Jahre hat er auch unschätzbare Erfahrungen als Unternehmensleiter bei verschiedenen namhaften Organisationen gesammelt. Wir freuen uns auf seine Einblicke und Ratschläge, während wir Patriot weiterhin zum führenden, nachhaltigen und langfristigen Lithium-Rohstofflieferanten machen, um die wachsende Energiewende in Nordamerika zu bewältigen.

Herr Blair Way, CEO, President und Direktor, sagte zu Dusans Rücktritt: Dusan kann auf eine mehr als 50-jährige anerkannte, internationale Karriere im Bergbau- und Ingenieurswesen zurückblicken, während der er in vielen verschiedenen Bereichen arbeitete und in den vergangenen 40 Jahren ein sehr aktives Mitglied im Junior-Bergbausektor war. Dusan war einer der ursprünglichen Gründer des Unternehmens seit dessen Gründung im Jahre 2007 sowie über 10 Jahre lang Mitglied des Board of Directors und Chief Financial Officer von Patriot. Er war ein loyaler, ambitionierter und engagierter Direktor und wichtiges Mitglied des Managementteams. Er hat entscheidend dazu beigetragen, den Grundstein für den Erfolg des Unternehmens zu legen. Seine Bemühungen haben einen Großteil unserer bisherigen erfolgreichen Transformation ausgemacht, und sein Wissen und seine Einblicke über die vielen Jahre hinweg werden wir sehr vermissen. Im Namen des Managements und des Board of Directors wünschen wir Dusan und seiner Familie alles Gute für den Ruhestand.

Über Pierre Boivin

Herr Boivin ist ein erfahrener Jurist mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in Unternehmensrecht, insbesondere im Rohstoffsektor. In den letzten 23 Jahren hat er für McCarthy Tétrault gearbeitet und ist zurzeit als Berater, National Leader der Africa Group und Leiter in Quebec der Global Metals and Mining Group des Unternehmens tätig. Pierres Kenntnisse umfassen mehrere Industriezweige, insbesondere den Bergbau-, Öl- und Gassektor auf nationaler sowie internationaler Ebene.

Im Laufe der Jahre wurde er immer wieder als ein führender kanadischer Jurist in verschiedenen Bereichen und Publikationen, wie Whos Who Legal Canada des Bergbausektors, im Canadian Legal Lexpert Directory für die Sektoren Bergbau, Energie (Elektrizität), Öl und Gas sowie den mittleren Unternehmenssektor sowie im Lexpert Special Editions of Leading Canadian Lawyers für die Bereiche Global Mining, Cross-Border Corporate, Infrastruktur und Energie, ausgezeichnet. Acritas Stars und Thomson Reuters haben ihn als hervorragenden Juristen bezeichnet, und APL Énergies benannte ihn 2019 zur Person des Jahres, was eine Auszeichnung für berufliche Leistungen im Energiesektor in Quebec ist.

Herr Boivin saß im Laufe der Jahre im Board of Directors verschiedener Profit- und Non-Profitorganisationen, darunter zurzeit Export Development Canada (EDC), Development Finance Institute Canada Inc. (FinDev Canada) und NSIA Participations (Ivory Coast) als ein Beauftragter der National Bank of Canada. Er ist außerdem ein Mitglied des Governance Committee des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum und Absolvent des Canadian Institute of Directors und hat eine ESG Global Competent Boards-Auszeichnung erhalten.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und höchstgradigen Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich in unmittelbarer Nähe der Allwetterstraße Trans-Taiga Road und der Stromleitungsinfrastruktur von Hydro-Québec in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, was durch den Pegmatit CV5 unterstrichen wird, der durch Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 3,7 km nachverfolgt wurde, wobei spodumenhaltiger Pegmatit bis in eine vertikale Tiefe von bis zu 425 m angetroffen wurde.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Direktor

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der möglichen Kontinuität der Pegmatitkörper sowie der Erstellung der Mineralressourcenschätzung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com und www.asx.com.au abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70931

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70931&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70337R1073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.