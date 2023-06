Redcare Pharmacy: Einladender Chart

Den letzten Höhepunkt markierte Redcare Pharmacy bei 247,00 Euro Mitte Februar 2021, anschließend ging es auf das Unterstützungsniveau von rund 120,00 Euro talwärts. Währenddessen wurde allerdings eine SKS-Formation ausgebildet und brachte ein größeres Verkaufssignal durch den Bruch der Nackenlinie auf 40,00 Euro hervor. Seit Oktober letzten Jahres hat sich die Aktie zuletzt aber wieder deutlich erholen und zurück in den Widerstandsbereich aus Sommer letzten Jahres zulegen können. An der dreistelligen Kursmarke ist das Papier zwar noch nicht vorbeigekommen, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit hierauf mit Ausbildung einer rechten Schulter und der angenommenen SKS-Formation deutlich an.

Weitere Entwicklung abwarten

Anhaltspunkte für ein Direktinvestment liegen derzeit nicht vor, im Erfolgsfall könnten oberhalb von 100,00 Euro zunächst der Widerstandsbereich um 109,65 und schließlich diese Nackenlinie einer vorausgegangenen SKS-Formation um 120,00 Euro in Angriff genommen werden. Zuvor allerdings könnte es zur Ausbildung der rechten Schulter mit Abschlagspotenzial zurück auf 76,26 Euro kommen, sofern der EMA 200 auf Wochenbasis bei 83,72 Euro unterschritten wird. Spätestens ab 67,48 Euro sollte Redcare Pharmacy wieder drehen, um nicht die Bemühungen der letzten Wochen zunichtezumachen.