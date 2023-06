COMMERZBANK - Aktie zurück am Widerstand, zurück im Erholungsmodus?

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,075 € (XETRA)

Bei der Commerzbank-Aktie geht es im mittelfristig-übergeordneten Bild weiter darum, eine Wiederauflage des drastischen Abverkaufs vom März zu verhindern. Damals war der Kurs im Zuge der US-Bankenpleiten von einem Hoch bei 12,00 EUR in einem Rutsch bis an den Supportbereich bei 8,40 EUR gefallen. Erst die Zwischenhochs aus dem dritten Quartal 2022 konnten den Kursverfall stoppen und Ausgangsbasis für eine Stabilisierung werden.

Erholungschance zunächst mit geringem Kurspotenzial

Der erste bullische Konter ebbte schon Mitte April ab und ging in eine zweite Abwärtsphase über, deren zentralen Widerstand bei 10,16 EUR aktuell von der Unterseite angesteuert wird. Schon Ende Mai war die Aktie der Commerzbank dort nach unten abgeprallt. Entsprechend bullisch könnte die Reaktion der Käufer ausfallen, falls die Hürde jetzt durchbrochen wird.

Ein Anstieg bis 10,47 EUR wäre die Folge, ehe dort die Karten neu gemischt würden. Die Marke ist nicht nur ein klassischer charttechnischer Widerstand, sondern auch das Hauptkursziel der Erholung seit 9,10 EUR (vgl. die blaue Projektion im Chart). Hier könnte der Kurs also erneut in sich zusammenfallen und die Aktie bis 9,10 EUR und in einem zweiten Schritt bis 8,45 EUR durchgereicht werden. Ein Kurs unter 9,65 EUR würde dabei das erste Verkaufssignal auslösen.

Denn eines muss auch klar gesagt werden: Der Abwärtstrend seit März ist weiter intakt und würde auch durch einen Anstieg über 10,16 EUR nicht neutralisiert. Dies wäre erst bei Kursen über 10,47 EUR der Fall und eine Fortsetzung der Erholung bis 11,06 und 11,30 EUR zu erwarten.

Commerzbank Chartanalyse (Tageschart)

