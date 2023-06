JD.com: Doppelboden weiter möglich

Seit Anfang 2021 hat JD.com insgesamt über 70 Prozent an Wert verloren und bildete im Oktober letzten Jahres bei 33,17 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt aus. Nach einer Zwischenerholung in 65,00 US-Dollar kam erneut Verkaufsdruck auf, diesmal fiel das Papier auf 31,57 US-Dollar bis Ende Mai zurück. Dort allerdings könnte sich nun ein hoffnungsvoller Doppelboden durchsetzen und würde zumindest im laufenden Abwärtstrend gewisse Long-Ansätze ermöglichen.

Langwierige Aufgabe

Bis zu einem nachhaltigen Trendwechsel in der Aktie des Onlinehändlers dürfte es sicherlich noch einige Monate bedürfen, kurzfristig lässt sich aber durch den erfolgreichen Ausbruch über den EMA 50 nun Aufwärtspotenzial an 45,16 und darüber glatt 50,00 US-Dollar ableiten. Mittelfristige Trendwendesignale treten dagegen erst mindestens oberhalb von 58,00 US-Dollar auf. Kursverluste unter 31,57 US-Dollar dürften jedoch Korrekturpotenzial an 25,61 US-Dollar und womöglich noch die Verlaufstiefs aus November 2018 bei 19,21 US-Dollar auslösen.