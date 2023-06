Kommen wirklich weitere Zinsanhebungen? Wall Street bleibt skeptisch.

Nach der gewaltigen Rallye der letzten Wochen, sorgt die gestrigen FED-Tagung für eine abkühlende Dusche. So dramatisch die Schlagzeilen auch klingen, war die gestrige Rhetorik seit Beginn des Anhebungszyklus vergleichweise mild. Dass zwei weitere Zinsanhebungen vor Jahresende in Aussicht gestellt werden, war zudem nicht überraschend. Für den Aktienmarkt bleibt der Weg des geringsten Widerstands nach oben, meint die Citigroup vor dem Opening. J.P. Morgan rechnet im Juli nun zwar mit einer Anhebung um 25 Basispunkte, sieht aber ebenfalls eine weiter abkühlende Inflation. Spätestens nach den Juli-Verbraucherpreisen dürfte der Wall Street klar sein, dass die Anhebungsphase beendet ist.



00:00 - Intro

00:13 - Nachwirkungen der FED

02:03 - Futures-Märkte | Entschleunigung der Inflation

04:01 - Werden wir eine so kurze Pause sehen?

05:00 - Wirtschaftsdaten aus China

06:00 - Amerikanische Konjunktur | Gründe f. Zinspause historisch betrachtet

07:29 - Microsoft | Nvidia | SoFi | Tesla | CrowdStrike

09:40 - Coinbase | Chipotle | American Express

11:13 - Nike | T-Mobile US

11:30 - EZB | Lennar

13:18 - Kroger | Rohstoffwerte

15:15 - Honeywell | Cava Group Börsengang

16:10 - AutoZone | Volkswagen

16:54 - Breiter Markt | Wirtschaftswachstum | Inflation



