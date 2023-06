ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Hugo Boss auf 78,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 71,70 auf 78,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die starke Dynamik halte an, und es gebe Chancen auf weitere Marktanteilsgewinne, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Kapitalmarkttag des Modekonzerns./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 06:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

