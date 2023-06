Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.06.2023 Kursziel: 56,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Bisher größter Einzelauftrag dürfte beschleunigtes Wachstum für LemnaTec einleiten - Visibilität für dynamisches H2 steigt Die Nynomic AG hat gestern die Akquisition des bisher größten Einzelauftrags im Bereich der Pflanzenphänotypisierung bekanntgegeben. Dieser ist u.E. richtungsweisend für die in Umsetzung befindliche Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Auftragsdetails in Kürze: Der gewonnene Auftrag umfasst die Lieferung eines flexiblen Messsystems zur hochfrequenten Analyse von verschiedensten Pflanzenproben für Forschungszwecke. Abnehmer ist eine renommierte US-amerikanische Universität. Die Systemlösung der Nynomic-Konzerntochter LemnaTec ermöglicht die zielgerichtete Analyse von Pflanzenproben verschiedener Formen im Hinblick auf individualisierbare Parameter (z.B. Wasser- oder Nährstoffgehalt von Blättern) und erhöht die Analysekapazitäten des Kunden um das Hundertfache. Die Anlage soll bereits in H2 ausgeliefert werden und vollständig mit einem mittleren einstelligen Mio.-Euro-Betrag (MONe: 6,0 Mio. Euro) verumsatzt werden. Hierdurch dürfte die Gesellschaft ihren Umsatz ggü. 2022 u.E. signifikant steigern. Visibilität für Realisierung eines positiven Profitabilitätsniveaus für LemnaTec gesteigert: Mit der erfolgreichen Installation der Systemlösung beim Kunden stellt LemnaTec den operativen Break-Even sicher. Noch im abgelaufenen Jahr trug die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag (MONe: -0,6 Mio. Euro) zum dennoch rekordträchtigen Konzern-Ergebnis bei. Der Auftrag dürfte gemäß der Marschroute des Vorstands, wonach stets Projekte mit Minimum 15% EBIT-Marge angenommen werden, mindestens dieses Margenniveau realisieren. In Verbindung mit den zusätzlichen Wachstumsperspektiven der Gesellschaft erhöht sich für uns die Visibilität hinsichtlich der Realisierung eines positiven Beitrages zum Konzern-Jahresüberschuss in diesem Jahr (MONe: +0,7 Mio. Euro). Mit dem sich abzeichnenden Turnaround der Gesellschaft wird u.E. die Kompetenz des Vorstandes für die erfolgreiche Integration von akquirierten Unternehmen unter Beweis gestellt. Weitere Wachstumsaussichten hervorragend: Neben der erfreulichen Akquisition von Neugeschäft in signifikantem Umfang stehen laut Vorstand in diesem Marktsegment "weitere vielversprechende Projekte in Europa und Asien [.] bereits jetzt in Aussicht". Mit der hohen Technologiekompetenz im Bereich der Wachstums- und Qualitätseigenschaften von Agrarprodukten ist LemnaTec u.E. sehr gut im Zukunftsmarkt der Agrarindustrie positioniert. So können die Messlösungen des Unternehmens u.a. für den ressourcenschonenden Einsatz von Düngemitteln oder die zielgerichtete Bewässerung von Plantagen eingesetzt werden, was vor allem in von Dürreperioden geplagten Regionen des globalen Südens u.E. hochrelevant erscheint. Aktuell vertreibt die Nynomic-Tochter Spektroskopie-Lösungen an Kunden im europäischen bzw. nordamerikanischen Markt. Die Internationalisierung birgt u.E. somit signifikantes Wachstumspotenzial. Fazit: Der Projektgewinn für die LemnaTec deutet auf den avisierten Turnaround der Gesellschaft hin und konkretisiert weiterhin das starke operative Momentum im zweiten Halbjahr. Dementsprechend bestätigen wir unsere Prognosen sowie die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro. 