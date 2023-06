DAX: Es gibt Raum nach oben

Seit den jüngsten Verlaufstiefs um 15.630 Punkten aus Ende Mai hat der DAX bislang eine dreiwellige Erholungsbewegung auf einen frischen Rekord bei 16.427 Punkten etabliert. Um allerdings einen nachhaltigen Impuls und damit eine Rallyefortsetzung durchzusetzen, bedarf es einer fünfwelligen Kaufwelle. Heute wird der DAX etwas leichter erwartet.

Nachdem sich das heimische Leitbarometer Ende der vorletzten Woche mit einem nachhaltigen Sprung über 16.000 Punkte noch schwer getan hatte, erfolgte in der abgelaufenen Handelswoche eine wahre Rallye ausgehend von 15.949 Punkten direkt auf ein frisches Rekordhoch bei 16.427 Zählern. Auch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Hochs aus 2021 von 16.290 Punkten kam hierbei zustande.

Allerdings weisen die Futures für den heutigen Handelstag einen etwas leichteren Start in die neue Woche aus, nichtsdestotrotz kann dem DAX noch eine fünfwellige Impulswelle und damit der Grundstein für eine Rallyefortsetzung gelingen.

Sollte es allerdings unerwartet unter 16.200 Zähler und den knapp darunter verlaufenden EMA 50 bei 16.174 Punkten abwärts gehen, müsste neuerliche Abschläge auf 16.079 und darunter rund 16.000 Punkte einkalkuliert werden. Anzeichen für ein derartiges Szenario sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.

An der Datenfront geht es heute etwas gemütlicher zu, in der Nacht zum Montag hat China Zahlen zu Anlageinvestitionen aus Mai vorgelegt, genau zur Mittagsstunde folgt der Bundesbank-Monatsbericht für den Monat Juni. Um 16:00 Uhr steht der US-amerikanische NAHB-Hausmarktindex per Juni auf der Agenda.