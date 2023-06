EQS-News: Hauptversammlung der USU Software AG 2023

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Dividende steigt auf EUR 0,55 je Aktie Möglingen, 20. Juni 2023. Die diesjährige Ordentliche Hauptversammlung der USU Software AG (USU) fand heute im Forum am Schlossplatz, Ludwigsburg, statt. Nach der Begrüßungsrede des USU-Gründers und Aufsichtsrats­vorsitzenden Udo Strehl erläuterten die Vorstände Bernhard Oberschmidt und Dr. Benjamin Strehl die Konzernstrategie und die Geschäftszahlen. Beide Vorstände betonten, dass aktuelle Herausforderungen wie zum Beispiel Kostensteigerungen, Fachkräftemangel oder Bürokratie durch den gezielten Einsatz von Technologie gemeistert werden können. Gerade technische Innovationen wie Künstliche Intelligenz oder Cloud Computing eröffneten Chancen für mehr Effizienz, höhere Produktivität und bessere Services. USU biete Orientierung und begleite Kunden mit Beratung, Services und modernen Lösungen für ihre Herausforderungen in der digitalen Welt. Die Vorstände schilderten anhand der wichtigsten Kennzahlen außerdem die sehr positive Geschäftsentwicklung. Umsatz, EBITDA sowie das Konzernergebnis für 2022 hatten Rekordwerte erreicht, und auch im ersten Quartal 2023 konnte die Gesellschaft ihr Wachstum fortsetzen. Einer der wesentlichen Treiber für das weitere Wachstum ist das Geschäft mit Miet-Software (SaaS). Diese Erlöse bilden zusammen mit den Wartungseinnahmen als sogenannte „recurring revenue“ eine wichtige Basis für die Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Die anwesenden Anteilseigner:innen stimmten dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, die Dividende pro Aktie für 2022 auf EUR 0,55 zu erhöhen. Mit großer Mehrheit beschlossen die Aktionär:innen ferner die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Der Vorstand wurde außerdem ermächtigt, künftig auch virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten, wobei die Nutzung moderner Kommunikationsmittel die Online-Teilnahme der Aktionär:innen und die Abgabe der Stimmen im Wege der Briefwahl ermöglichen werden. Gebilligt wurde auch der Vergütungsbericht für 2022 sowie das neue angepasste Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstandes, das ab dem 1.1.2024 gültig ist. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss­prüfer für 2023 wurde die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs­gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Stuttgart gewählt. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



