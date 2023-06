EQS-News: IMMOFINANZ AG: myhive am Wienerberg erreicht Vollvermietung

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

IMMOFINANZ AG: myhive am Wienerberg erreicht Vollvermietung



20.06.2023 / 11:18 CET/CEST

Die IMMOFINANZ setzt mit der Vollvermietung ihres größten Bürostandorts am Wienerberg einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung des innovativen myhive Office-Konzepts. Darüber hinaus steht mit myhive Urban Garden bereits die nächste Ausbaustufe unmittelbar vor der Fertigstellung.

Der Office-Markt befindet sich im Wandel: New Work, Nachhaltigkeit und Hospitality haben neue Arbeitswelten entstehen lassen. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter und effizienter Ressourceneinsatz spielen bei der Auswahl des Unternehmensstandortes eine immer wichtigere Rolle. Zudem wollen Mitarbeiter in einem Umfeld, in dem Fachkräfte Mangelware sind, mit attraktiven Arbeitsplätzen umworben werden. Die IMMOFINANZ profitiert mit ihrer innovativen Office-Lösung myhive von diesem Trend. So wurde für den größten myhive-Standort am Wienerberg mit rund 75.000 m² Bürofläche kürzlich die Vollvermietung erreicht. Das mit zahlreichen Awards ausgezeichnete myhive-Konzept ist mittlerweile an 25 Standorten in sechs Ländern vertreten.

myhive am Wienerberg punktet neben hochwertiger Ausstattung, flexiblen Arbeitsplätzen und umfangreichen Dienstleistungen auch mit Community-Management sowie E-Ladestationen und Shared-Mobility-Angeboten für alle Mieter.

„Nachhaltige, kommunikative und technisch top-ausgerüstete Arbeitsumgebungen definieren den neuen Bürostandard. Unternehmen passen ihre Strategien an diese neuen Anforderungen an und wählen unsere Office-Lösungen gezielt aus. Die Vollvermietung unseres größten Standortes zeigt uns, dass wir mit unseren innovativen myhive-Angeboten die Bedürfnisse unserer Mieter und deren Mitarbeiter optimal erfüllen. Die nächste Ausbaustufe steht daher bereits kurz vor der Fertigstellung: Mit unserem neuen myhive Urban Garden werden wir ab September 2023 auch neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit setzen“, so Katrin Goegele-Celeda, IMMOFINANZ Country Managerin Austria & Adriatic.

myhive Urban Garden: Grüne Office-Oase mit Blick in die Zukunft

Mit myhive Urban Garden am Wienerberg erweitert die IMMOFINANZ ihre erfolgreiche Office-Marke und bietet höchste Nachhaltigkeitsstandards in allen Bereichen. Auch für diesen Standort konnten bereits Vorvermietungen erzielt werden und ein Drittel der insgesamt 15.200 m2 vermietbaren Büroflächen sind bereits vergeben.

Die IMMOFINANZ setzt bei myhive Urban Garden auf die bewährten Erfolgsfaktoren des myhive-Konzepts und erweitert diese um höchste Nachhaltigkeitsstandards. Mit Green-Lease-Verträgen werden die Bemühungen zur ressourcenschonenden Nutzung des Gebäudes zwischen Vermieter und Mieter zusätzlich verschriftlicht. myhive Urban Garden ist aber auch eine Oase im Business-Alltag: Das Gebäude verfügt über eine Grünfassade, die Büros sind eingebettet in großzügig begrünte Terrassenlandschaften, und den Mieteinheiten stehen eigene Balkone direkt am Naherholungsgebiet Wienerberg zur Verfügung. Damit schafft die IMMOFINANZ nicht nur ein angenehmes Mikroklima, sondern sorgt auch für eine verbesserte Biodiversität am Wienerberg.

myhive Urban Garden wird nach Fertigstellung zum exklusiven Kreis von Bürogebäuden in Österreich zählen, die im Rahmen der BREEAM-Zertifizierung das Prädikat „outstanding“ erhalten werden. Auch wird die neue Office Oase am Wienerberg EU-Taxonomie-konform sein.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 7,9 Mrd., das sich auf rund 550 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

