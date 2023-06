Tagesausblick für 21.06.: DAX schließt schwächer. Auto- und Chemieaktien im Blickpunkt

Europäische Leitindizes wie der CAC®40, DAX® und EURO STOXX50® legten heute erneut den Rückwärtsgang ein. Die US-Börsen waren gestern feiertagsbedingt geschlossen und lieferten somit keine Impulse und die Börsen in Asien schlossen mehrheitlich mit Verlusten. Die am Morgen veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen derweil gemischt aus. So gab der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im April nach. Die Erzeugerpreise lagen im Mai nur ein Prozent über dem Niveau im Vorjahresmonat. Dies war der schwächste Anstieg der Erzeugerpreise seit Anfang 2021. Die US-Börsen starteten nach dem Feiertag etwas leichter und lieferten damit zunächst keine positiven Impulse. So schlossen CAC®40, DAX® und EURO STOXX50® mit Tagesverlusten zwischen 0,4 und 0,6 Prozent.

An den Anleihemärkten blieben die Renditen 2-jähriger amerikanischer und europäischer Staatspapiere stabil. Am langen Ende gaben die Renditen um bis zu 10 Basispunkte nach. Edelmetalle konnten von dieser Entwicklung nicht profitieren. Im Gegenteil. Der Goldpreis sank unter die Unterstützungsmarke von 1.940 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber verlor über drei Prozent auf 23,10 US-Dollar. Am Ölmarkt sorgte die Leitzinssenkung in China kurzfristig für einen Ölpreisanstieg. Im Tagesverlauf drehte der Preis für das Barrel Brent Crude Oil jedoch wieder nach Süden und stabilisierte sich bei 75 US-Dollar. Der Strompreis bügelte die Verlusten der beiden zurückliegenden Handelstage inzwischen wieder aus. So nahm der Phelix DE Base Year Future Jan 2024 (Strom-Future) Kurs auf die Widerstandsmarke bei 151,2 Cents pro MW.