Bitcoin: Kryptopaar versucht Kaufsignal

Der Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) steigt bereits die zweite Woche in Folge dynamisch an und konnte sich im heutigen Handel sogar über einen seit Mitte April bestehenden Abwärtstrend hinwegsetzen, wodurch die Annahme einer bullischen Flagge sehr stark zugenommen hat. Ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb der Trendbegrenzung könnte ein mustergültiges Kaufsignal hervorbringen und mittelfristiges Kurspotenzial entsprechend freisetzen.

Ein erfolgreicher Anstieg über 28.000 US-Dollar könnte im weiteren Verlauf dem Bitcoin Aufwärtspotenzial zunächst an 29.851 und schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 31.035 US-Dollar verschaffen. Ausgehend von der Kursentwicklung seit den Vorjahrestiefs aus Ende November und könnte dem Bitcoin mittelfristig an 32.375 und darüber 34.324 US-Dollar verhelfen.

Ein bärisches Szenario dürfte dagegen erst unterhalb der Junitiefs von 24.756 US-Dollar einsetzen, dieser Fall würde gleichzeitig mit einem nachhaltigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitt einhergehen. Die Folge wären in diesem Szenario Verluste auf 23.940 und 23.020 US-Dollar.

Anzeichen hierfür liegen derzeit nicht vor, die Aufwärtsbewegung seit Anfang März präsentiert sich in einer bislang klassischen 1-2-3-Erholung und stützt somit die Long-Variante. Ausschließen lassen sich Rücksetzer auf der Unterseite nicht, diese sollten aber zeitnah abgefangen werden.