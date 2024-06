Bitcoin Kurs fällt auf Monatstief – Zinssorgen holen Anleger wieder ein

Die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen in den Vereinigten Staaten geht weiterhin zulasten von riskanten und zinslosen Anlagen wie Bitcoin (USD). Der imposanten Bitcoin-Rallye könnte allmählich die Luft ausgehen. Anleger befinden sich wieder im Klammergriff der Zinssorgen. Mit rund 65.200 Dollar kostet eine Bitcoin-Einheit so viel wie zuletzt vor rund einem Monat.

Fed-Notenbanksitzung wirkt weiter nach – Getrübte Zinsaussichten drosseln Risikoappetit

Nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung bleibt die Sorge vor einer Fortsetzung des restriktiven Kurses durch den US-Währungshüter auch zu Beginn der neuen Handelswoche weiterhin präsent. Am vergangenen Mittwoch hatte die Fed wie erwartet nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Leitzinsniveau bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen. Gleichzeitig dämpfte Jerome Powell die Zinssenkungserwartungen. Im Mittel erwartet die Fed für das laufende Jahr lediglich eine Zinssenkung, nachdem sie im März noch insgesamt drei Stück in Aussicht gestellt hatte.

