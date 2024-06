Ethereum Kurs fällt unter 3.500 Dollar – Anleger vor Fed-Kommentaren auf der Hut

Von einem regelrechten Marathon an Notenbanker-Reden gehen Anleger am Kryptomarkt vorsichtshalber auf Nummer sicher. Zu groß sind die geopolitischen Unwägbarkeiten jenseits des Atlantiks. Bis heute dürften die Nachwirkungen der jüngsten Fed-Notenbanksitzung zu spüren sein. Gleichzeitig warten Anleger weiterhin auf den tatsächlichen Handelsstart der Ether-Spot-ETFs in den USA.

Fed-Sitzung wirkt nach: US-Geldpolitik dürfte Anleger weiter beschäftigen

Erwartungsgemäß hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am vergangenen Mittwochabend nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Leitzinsniveau unverändert bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen. Jerome Powell signalisierte zudem im Mittel für das laufende Jahr insgesamt eine Zinssenkung, nachdem die Notenbank im März noch drei Zinsschritte abwärts in Aussicht gestellt hatte. Im Kampf gegen die Teuerung hat die Fed innerhalb von 16 Monaten elf Mal die Zinsen nach oben angepasst.

Im Mai stiegen die Verbraucherpreise (Kernrate) per Jahresmonatsvergleich um 3,3 Prozent, nachdem die Teuerung im April noch 3,4 Prozent betragen hatte. Weiterhin liegt der Preisdruck allerdings immer noch weit von der eigentlich angepeilten Zielmarke von zwei Prozent entfernt.

