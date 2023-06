EQS-News: AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu „Global Net Zero“ und enormes Investitionsthema

EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Anleiheemission

21.06.2023 / 10:00 CET/CEST

AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu „Global Net Zero“ und enormes Investitionsthema

Neue Deloitte-Studie zum grünen Wasserstoff-Markt

Webcast der AustriaEnergy zur eigenen Unternehmensanleihe für Investitionen in diesen Markt am Donnerstag, 22.06.2023 um 17:00 Uhr

Wien, 21.06.2023 – Weltweit werden Investitionen von rund 9,4 Billionen US-Dollar bis 2050 erwartet und nötig sein, um den Bedarf an grünem Wasserstoff in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu decken. Das ist eine Erkenntnis aus der neuen Studie „Green hydrogen: Energizing the path to net zero. Deloitte’s 2023 global green hydrogen outlook” des Deloitte Center for Sustainable Progress. Pro Jahr entspricht dies globalen Investitionen von durchschnittlich 375 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2022 lagen die Ausgaben für Öl- und Gasförderung bei rund 417 Milliarden US-Dollar, so der Report.



Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, die aktuell einen Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in Chile entwickelt, der mit einem Gesamtinvestment von 5 Milliarden US-Dollar kalkuliert ist: „Der Markt für grünen Wasserstoff ist noch in einer frühen Entwicklungsphase. Er wird sich jedoch als Investitionsthema sehr rasant entwickeln. Denn technologische Risiken gibt es Stand heute keine mehr.“ AustriaEnergy ist in Chile seit 2019 im Bereich grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak aktiv und gehört hier bei der Standortentwicklung und Technologie-Integration zu den Pionieren.



Helmut Kantner: „Man muss wissen, dass rund 50 % der Investitionen auf entsprechende Wind-Kapazitäten entfallen, die dann wie in unserem Fall off-grid die notwendige grüne Energie für die Elektrolyse bereitstellen. Genau hier kombinieren wir unsere Kernkompetenzen aus der Standortentwicklung für industrielle Solar- und Windparks, die wir seit 2013 in Chile umsetzen, und der Expertise für dortige Standorte für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak, mit denen wir uns seit 2019 befassen.“ Für Südamerika rechnen die Experten von Deloitte mit einem Investment von 367 Milliarden US-Dollar bis 2050, gleichbedeutend mit Investitionen von durchschnittlich 13,6 Milliarden US-Dollar jährlich. Helmut Kantner: „Ich rechne damit, dass Chile einen Großteil dieser Investitionen auf sich vereinigen wird. Ziel der Regierung ist es, Chile als einen der drei größten Grün-Wasserstoffexporteure weltweit zu positionieren und so neben Bergbau wirtschaftlich ein zweites Standbein aufzubauen. Chile ist OECD-Land, bietet einen rechtssicheren Rahmen, hat selbst sehr ambitionierte Ziele im EE-Sektor und verfügt in vielen Regionen über die notwendigen Sonnenstunden und Windkapazitäten. Viele internationale Investoren sind auch bereits im Land aktiv, das sehen wir nicht zuletzt an unseren Partnern.“



Die AustriaEnergy-Gruppe begibt aktuell eine besicherte 8,00 % Unternehmensanleihe, um damit gezielt in Chile in Windkraft, Photovoltaik und grünen Wasserstoff/grünen Ammoniak zu investieren. Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) noch bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Die Geschäftsführung der AustriaEnergy bietet Anlegern am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr (CEST) zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) persönlich zu informieren. Die Registrierung erfolgt über den folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa



Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin AustriaEnergy International GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro Kupon 8,00 % p.a. Status Nicht nachrangig, besichert Besicherung Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger Sicherheitentreuhänder Bondholders, S.L. ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) Angebot Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland

Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz Valuta 30. Juni 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024) Rückzahlungstermin 30. Juni 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Transparenzverpflichtung

Verfügungsbeschränkung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

(„CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner BankM AG



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere darf ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.



