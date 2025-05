EQS-News: Amadeus Fire Group veröffentlicht Finanzkennzahlen des Q1/2025 und bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Frankfurt am Main, 6. Mai 2025

Die Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) startet in das Jahr 2025 wie erwartet auf einem schwachen Niveau mit deutlich niedrigeren Ergebnissen. Den Rahmen bilden dabei ein herausforderndes Marktumfeld sowie die hohe Unsicherheit unter den Marktteilnehmern in Deutschland. Wie bereits im Geschäftsbericht kommuniziert, zeigten sich in den Monaten Januar und Februar keine geschäftlichen Belebungen im Vergleich zum Jahresendes 2024. Positive Indizien waren zuletzt im März eine leicht verbesserte Performance des Amadeus Fire-Geschäfts bei einem sich ebenfalls erholenden Geschäftsklimaindex. Dem entgegen steht ein zunehmender Druck auf globalen und nationalen Wachstumsprognosen sowie geopolitische Unsicherheiten. Ebenfalls bleibt abzuwarten, ob mit Aufnahme der Regierungsgeschäfte durch die neue Koalition in Deutschland Impulse gesetzt werden können. Insgesamt bestätigt der Vorstand seine Prognose, im Jahr 2025 ein operatives EBITA von rund EUR 40 Mio. zu erreichen.

Die deutsche Wirtschaft startet 2025 unter schwierigen Bedingungen. Eine schwache Binnennachfrage, geopolitische Unsicherheiten und rückläufige Auftragseingänge belasten die Konjunktur. Während die Industrieproduktion im Januar um 2,6 Prozent zulegte, zeigten der Dienstleistungssektor und der Arbeitsmarkt keine positiven Impulse. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland jüngst deutlich nach unten korrigiert und erwartet für 2025 kein Wirtschaftswachstum. Erst für das Jahr 2026 rechnet der IWF wieder mit einem moderaten Plus von 0,9 Prozent.

Im Personaldienstleistungsmarkt setzte sich der Negativtrend fort. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung sank im Januar 2025 um 12 Prozent. Die Stellenzugänge stagnieren auf niedrigem Niveau. Daraus resultiert eine sinkende Erfolgsquote bei der Umwandlung von Anfragen in Besetzungen sowohl in der Arbeitnehmerüberlassung als auch in der Personalvermittlung.

Ein Hoffnungsschimmer ist der Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex im April 2025 gegenüber Februar 2025 um 1,6 Punkte auf 86,9 Punkte. Sowohl die Lagebeurteilungen als auch die Geschäftserwartungen haben sich verbessert. Dies könnte ein Zeichen für eine mögliche Erholung der deutschen Wirtschaft sein, jedoch bleibt die Situation weiterhin unsicher.

Im Gegensatz dazu steigt das Marktvolumen der öffentlich geförderten Weiterbildung, so dass die proaktiven Investitionen der Amadeus Fire Group in die interne IT-Infrastruktur und den Einsatz von KI-gestützten CRM-Systemen zur Effizienzsteigerung des Kerngeschäfts zukunftsweisend sind. Ebenso adressiert die Entwicklung von innovativen Bildungsangeboten rund um KI-Kompetenzen und Future Skills die attraktive Marktnachfrage in allen Segmenten.

Die Amadeus Fire Group erzielte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 98,2 Mio. €, trifft damit die Markterwartungen, liegt damit aber um 14,5 Prozent deutlich unter dem Wert des Vorjahres von 114,8 Mio. €. Die operative Rohertragsmarge* von 52,0 Prozent liegt nur leicht unter dem Vorjahreswert von 54,6 Prozent, resultiert jedoch in einem ebenfalls deutlich geringeren operativen Rohertrag* in Höhe von 51,1 Mio. € (Vorjahr: 62,7 Mio. €), ein Rückgang um 18,6 Prozent.

Gesunkene operative Roherträge* in den beiden Segmenten Personaldienstleistungen und Weiterbildung sowie zukunftsorientierte Investitionen in die digitale Transformation der Amadeus Fire Group führen zu einem überproportionalen Rückgang des operativen EBITA* um rund 70 Prozent. Das im ersten Quartal 2025 erreichte operative EBITA* beträgt 4,3 Mio. € (Vorjahr: 14,4 Mio. €).

Die Amadeus Fire Group erwirtschaftete nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 1,6 Mio. € (Q1/2024: 9,6 Mio. €). Der auf die Aktionäre der Amadeus Fire AG entfallende Anteil am Periodenergebnis des Q1/2025 beträgt 1,0 Mio. € (Q1/2024: 9,1 Mio. €) und ergibt ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 0,18 € nach 1,67 € des vergleichbaren Vorjahresquartals.

Das Eigenkapital des Konzerns lag zum 31. März 2025 mit 156,0 Mio. € leicht über dem Niveau des 31. Dezember 2024 von 155,0 Mio. €. Daraus resultiert, aufgrund der um rund 1,6 Prozent gestiegenen Bilanzsumme gegenüber dem Jahresultimo 2024, eine leicht geringere Eigenkapitalquote von 46,5 Prozent (31. Dezember 2024: 46,9 Prozent).

Langfristig bleibt die Amadeus Fire Group auf einem profitablen Wachstumskurs und legt dabei den Fokus auf organisches Wachstum in beiden Geschäftssegmenten. Insbesondere im Segment Weiterbildung profitiert das Unternehmen von der Digitalisierung und neuen, flexibleren Lernformaten. Ziel ist der Aufbau und die Etablierung eines eigenen Bildungs-Ökosystems. Parallel dazu werden gezielt Investitionen in anorganisches Wachstum durch Akquisitionen im Weiterbildungsbereich geprüft.

Angesichts des weiterhin anhaltenden Fachkräftemangels, des fortschreitenden demografischen Wandels sowie des hohen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen, in einem sich dynamisch wandelnden Arbeitsmarkt, ist die Amadeus Fire Group sehr gut positioniert. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 mit einer Umsatzgröße in der Bandbreite zwischen 387 bis 417 Mio. € sowie eines operativen EBITA* in einer Bandbreite von 36 bis 44 Mio. €, trotz der noch einmal herausfordernden Umfeldbedingungen des laufenden Geschäftsjahres.

Segment Personaldienstleistungen

Wie erwartet und prognostiziert konnte das Segment Personaldienstleistungen in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 nicht an das noch deutlich stärkere Vorjahresquartal anschließen. Die Segmententwicklung war spürbar durch die weiter anhaltende rezessive Lage und die damit verbundenen Unsicherheiten bei Kandidaten und Unternehmen geprägt. Während die Dienstleistung Interim- und Projektmanagement, deren Umsatzentwicklung primär von unternehmensspezifischen Projekten und weniger von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängt, im Vergleich zum Vorjahr auf einem stabilen Niveau verharrt, verzeichneten die Bereiche Zeitarbeit und Personalvermittlung im ersten Quartal jeweils einen Umsatzrückgang von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem noch eine deutlich bessere Marktlage vorzufinden war. Besonders deutlich war der Rückgang in den Monaten Januar und Februar. Beide Monate zeigten ein vergleichbar schwaches Geschäfts-niveau wie zuletzt im vierten Quartal 2024. Im März zeichnete sich zuletzt eine leichte Stabilisierung ab.

Der erzielte Segmentumsatz des ersten Quartals 2025 in Höhe von 57,9 Mio. € (Q1/2024: 71,8 Mio. €) liegt um -19,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Der erzielte operative Segmentrohertrag sank um -23,0 Prozent auf 27,1 Mio. € (Q1/2024: 35,1 Mio. €). Entsprechend verringerte sich die operative Rohertragsmarge des Segments auf 46,8 Prozent (Q1/2024: 48,9 Prozent).

Die Vertriebsorganisation ist durch die anhaltend negative Marktlage belastet. Um bestmöglich im aktuellen Markt agieren zu können, werden die Leistungsparameter der einzelnen Teams genau überprüft und durch Fluktuation entstehende Vakanzen nicht grundsätzlich nachbesetzt. Im Vorjahresvergleich hat sich die Anzahl der Mitarbeiter in der Vertriebsorganisation weiter reduziert. Sinkende Personalaufwendungen und intensives Aufwandsmanagement stehen weiterhin leicht steigenden Aufwendungen für die Evolution von IT-Umgebung und Anwendungen gegenüber.

Das operative Segment-EBITA lag mit 2,7 Mio. € schlussendlich deutlich unter dem Vorjahreswert (7,9 Mio. €) jedoch im Rahmen der Erwartungen und resultiert in einer operativen EBITA-Marge von 4,7 Prozent (Q1/2024: 11,0 Prozent).

Die Marktchancen des Segments Personaldienstleistungen sind mittelfristig grundsätzlich weiterhin positiv einzuschätzen. Ein enger Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte unterstützt das Geschäftsmodell der Amadeus Fire Group. Aktuell agieren die Unternehmen jedoch spürbar zurückhaltender bei der Besetzung von neuen oder offenen Positionen und auch die Wechselbereitschaft der Kandidaten ist weiterhin als gehemmt zu betrachten. Die Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Marketing sollten sich im Geschäftsjahr 2025 weitgehend gleichlaufend mit dem Geschäftsverlauf entwickeln und es wird mit einem geringeren Personalbestand als im Vorjahresvergleich gerechnet.

Das Segment Personaldienstleistungen erwartet im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 219 bis 239 Mio. € bei einem operativen EBITA von 20 bis 26 Mio. €. Auf Basis der genannten Erwartungen läge die gemittelte operative EBITA-Marge bei rund zehn Prozent.

Segment Weiterbildung

Im ersten Quartal 2025 litt die Umsatzentwicklung für die geförderte Weiterbildung aufgrund der weiterhin geltenden Einschränkungen in der Sichtbarkeit auf der Informationsplattform der Bundesagentur für Arbeit „MeinNOW“ trotz eines grundsätzlich positiven Marktumfeldes. Nach dem abrupten Ende der Ampel-Koalition beobachteten wir einmal mehr eine zurück-haltende Genehmigung von Bildungsgutscheinen vor einer Bundestagswahl, in diesem Fall stärker ausgeprägt durch die zunächst entstandene Unsicherheit. Erwartungsgemäß hat sich die Situation mit der Wahl aufgelöst.

Das Lehrgangs- und Seminargeschäft mit Privatkunden zeigte in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 ein robustes Wachstum. Die unterschiedlichen Durchführungsformen im Unterricht sichern den Zugang zu breiten Kundengruppen bei weiterhin attraktiven Margenstrukturen. Die Weiterbildungsumsätze mit Firmenkunden bewegten sich im Verlauf des ersten Quartals 2025 unter Vorjahresniveau. Insgesamt sank der Segmentumsatz im Vergleich zu dem sehr erfolgreichen ersten Vorjahresquartal um ‑6,5 Prozent auf 40,4 Mio. € (Q1/2024: 43,2 Mio. €) und resultiert in einer operativen EBITA*-Marge von 3,9 Prozent (Q1/2024: 15,1 Prozent).

Das operative EBITA* des Segments Weiterbildung liegt mit 1,6 Mio. € im Jahresvergleich 75,9 Prozent unter dem Vorjahreswert von 6,5 Mio. €. Neben der niedrigeren Auslastung des Standortnetzes stiegen insbesondere die Kosten für qualifizierte Honorarkräfte überdurchschnittlich an. Hinzu kommen Kosten und Investitionen zur Modernisierung und Weiterentwicklung der IT-Umgebung, die eine voranschreitende Digitalisierung und neue Lernformen ermöglichen.

Das kontinuierlich wachsende Segment der Weiterbildung erwartet in der geförderten Weiterbildung (B2G) ein leichtes weiteres Wachstum. Der Ausbau der Marketing- & Vertriebsaktivitäten sowie die konsequente Ausweitung des Lehrgangs- und Seminarangebots an wirtschaftsstarken Standorten mit eigenen Schulungsräumlichkeiten, multimedialen und digitalen Schulungskonzepten soll weitere Marktanteile hinzugewinnen. Die Bereiche der Firmenkunden (B2B) und der selbstzahlenden Privatpersonen (B2C) erwarten tendenziell konstante bis leicht steigende Umsätze.

Das Segment Weiterbildung erwartet im Geschäftsjahr 2025 einen leichten Umsatzanstieg auf 168 bis 178 Mio. € sowie ein operatives EBITA* von 16 bis 18 Mio. €. Das würde in einer gemittelten operativen EBITA*-Marge von rund zehn Prozent resultieren. Das prognostizierte Wachstum des Segments Weiterbildung basiert auf rein organischem Zuwachs, potenzielle Akquisitionen sind nicht enthalten.

* Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind im Geschäftsbericht 2024 enthalten: https://group.amadeus-fire.de/wp-content/uploads/2025/04/Geschaeftsbericht-2024_DE-1.pdf

Die Einwahldaten zum erläuternden Conference Call am 7. Mai 2025 um 08:30 Uhr MESZ erhalten Sie per separater Einladung.

Die vollständige Zwischenmitteilung ist auf unserer Homepage unter

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/ veröffentlicht.

Kontakt:

Jörg Peters

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0)69 96 87 61 80

eMail: jpeters@amadeus-fire.de

