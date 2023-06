Aktionäre von Globe Life erhalten Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister Globe Life Inc. (ISIN: US37959E1029, NYSE: GL) zahlt eine Quartalsdividende von 22,50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Ausbezahlt wird die vierteljährliche Dividende am 1. August 2023 (Record date: 5. Juli 2023).

Somit schüttet Globe Life auf das Jahr gerechnet 0,90 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 106,84 US-Dollar (Stand: 21. Juni 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,84 Prozent.

Globe Life (früher Torchmark Corporation) ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf Lebensversicherungen und Zusatzversicherungen im Gesundheitsbereich spezialisiert hat. Im August 2019 wurde die Torchmark Corporation in Globe Life umbenannt. Zu den Marken im Portfolio von Globe Life zählen Globe Life And Accident Insurance Company, American Income Life Insurance Company, Liberty National Life Insurance Company, Family Heritage Life Insurance Company of America oder auch United America Insurance Company.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,32 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,30 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 223,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 237,48 Mio. US-Dollar), wie am 3. Mai berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,37 Prozent im Minus (Stand: 21. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 10,2 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de