EQS-News: Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Highlight Communications AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Highlight Communications AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an



22.06.2023 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Generalversammlung der Highlight Communications AG Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Highlight Communications AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an. Die an der Frankfurter Börse kotierte schweizerische Highlight Communications AG (HLG; WKN 920 299) mit Sitz in Pratteln ("HLC") hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären jeweils mit grosser Mehrheit angenommen. Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden Peter von Büren, Edda Kraft und Stefan Wehrenberg für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Mazars AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle wiedergewählt. Ausserdem wurden im Zusammenhang mit dem revidierten schweizerischen Aktienrecht die Statuten angepasst und unter anderem ein Kapitalband mit einer Laufzeit von fünf Jahren eingeführt, das Kapitalerhöhungen bis zu 50% und -herabsetzungen bis zu 20% des derzeit bestehenden Aktienkapitals erlaubt. Weitere Informationen: Highlight Communications AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln BL

Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch

22.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com