GNW-Adhoc: aiMotive erreicht mit der ISO26262 ASIL B-Zertifizierung für aiWare4 NPU IP als erstes Unternehmen der Branche einen Meilenstein

^BUDAPEST, Ungarn, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive (https://aimotive.com/), ein führender Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen für das automatisierte Fahren, freut sich, bekanntzugeben, dass seine aiWare4 (https://aimotive.com/aiware) Neural Processing Unit (NPU) die ISO 26262 ASIL B- Zertifizierung erhalten hat und damit die weltweit erste ASIL B-zertifizierte NPU-IP in der Branche ist. Die Zertifizierung, die vom TÜV Nord (https://www.tuev-nord.de/en/company/), einem vertrauenswürdigen und in der Branche anerkannten Gutachter, durchgeführt wurde, unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards der aiWare4 und positioniert sie als zuverlässige Lösung für Automobilhersteller und Tier 1- Zulieferer. Die aiWare NPU wurde von unseren erfahrenen Ingenieurteams und Experten für automatisiertes Fahren entwickelt und ist eine bahnbrechende Lösung, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen der L2-L4-KI-Inferenz in Fahrzeugen konzipiert wurde. Neben der IP-Zertifizierung der aiWare4-Hardware hat aiMotive auch die aiWare4- Software so entwickelt, dass sie die ASIL B-Standards vollständig erfüllt. Diese umfassende Software-Integration erleichtert OEMs und Tier 1-Zulieferern die nahtlose Erfüllung der ASIL B-Modulanforderungen. Durch die Gewährleistung der Konformität von Hardware und Software vereinfacht aiWare den Integrationsprozess und ermöglicht es den Kunden, die strengen Sicherheitsanforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Die Anerkennung von aiWare4 nach ISO26262 ASIL B festigt die Position von aiMotive als Branchenführer bei der Bereitstellung skalierbarer, hochleistungsfähiger KI-Lösungen, die den sich entwickelnden Anforderungen des automatisierten Fahrens und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme gerecht werden. ?Wir sind sehr stolz darauf, die ASIL B-Zertifizierung für unsere aiWare4 NPU erhalten zu haben", so Márton Fehér, SVP of Hardware bei aiMotive. ?Diese Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für die Sicherheit und stärkt unsere Position als zuverlässiger Partner für Automobilhersteller auf ihrem Weg zum automatisierten Fahren. Mit aiWare4 bieten wir eine skalierbare und effiziente KI-Inferenzlösung, die den anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht wird." ?Die Einhaltung von ASIL B ist eine wesentliche Voraussetzung für die automatisierten Fahrsysteme unserer Kunden", so Young Jun Yoo, Vice President der Automotive Business Unit von Nextchip, einem Fabless-Halbleiterunternehmen, das die aiWare4 IP verwendet. ?Dank dem unermüdlichem Streben von aiMotive nach ASIL B-Konformität für aiWare4 können Kunden unserer Apache6 (https://www.nextchip.com/en/adas/adas.php?idx=7)-SoCs für den Automobilbereich die volle Sicherheitskonformität mit minimalen Ressourcen und Kosten erreichen." Die branchenweit erste ASIL B-zertifizierte NPU IP, aiWare4, ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Weiterentwicklung der KI-Technologie für automatisierte Fahrzeuge und ADAS-Systeme und markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von aiMotive zu sichereren und intelligenteren Mobilitätslösungen. aiMotive hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen der Innovation in der Automobilindustrie zu verschieben und sicherere und intelligentere Mobilitätslösungen für die Zukunft zu ermöglichen. Weitere Informationen über aiMotive und seine ASIL B-zertifizierte aiWare4 NPU finden Sie unter https://aimotive.com/ aiMotive - Medienkontakt: Bence Boda Marketing & Communications Manager Tel.: +3630 182 8085 E-Mail: bence.boda@aimotive.com (mailto:bence.boda@aimotive.com) Website: https://aimotive.com Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b100514- 97fc-4721-945d-8e590de52883/de °