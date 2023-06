IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One kündigt Jahreshauptversammlung an

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One kündigt Jahreshauptversammlung an

22. Juni 2023, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen), ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Verfahren für die kostengünstige, umweltfreundliche Herstellung von Hochleistungskathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, möchte die Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung (die Versammlung) erinnern, die am Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:30 Uhr Pacific Standard Time stattfindet.

Die Unterlagen für die Versammlung wurden in der Woche vom 5. Juni 2023 an die Aktionäre versendet und sind auch auf der Website unter https://nanoone.ca/investors/agm/ und auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar. Die Stimmen der Aktionäre müssen bis 13:30 Uhr Pacific Standard Time am 27. Juni 2023 eingehen.

Ihr Feedback und Ihre Stimme sind wichtig, unabhängig von der Anzahl der Aktien, die Sie besitzen. Sie können, wie in den Versammlungsunterlagen beschrieben, per Stimmrechtsvertretung bei der Versammlung und per Stimmrechtsvertretung im Internet, per Telefon oder Fax Ihre Stimme abgeben. Sollten Sie Ihre Unterlagen noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Bank oder Ihr Finanzinstitut, um Anweisungen zur Stimmabgabe zu erhalten. Wenn Ihre Aktien in Ihrem Namen gehalten werden, wenden Sie sich bitte unter info@nanoone.ca an das Unternehmen.

Aktionärsbrief

Vor der Versammlung hat das Management ein Schreiben an die Aktionäre herausgegeben, in dem die Erfolge des vergangenen Jahres beschrieben sowie ihre Vision und Bewertung des Unternehmens mit Blick auf das Jahr 2024 dargelegt werden. Das Schreiben wird allen Stakeholdern auf der Website des Unternehmens unter folgender Adresse zugänglich sein - https://nanoone.ca/shareholder-letter-2023 - und wird auf SEDAR hinterlegt.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Das Unternehmen will seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz- und Joint-Venture-Partner und unabhängige Produktionschancen im Pilotversuch erproben und demonstrieren und wird dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum nutzen. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin und im Aktionärsbrief enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: erfolgreiche derzeitige und künftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden bzw. stattfinden könnten; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie und Produkte von Nano One; den Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Umsetzung der Pläne von Nano One, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Fortschritt und den Abschluss des Phase-3-Arbeitsprogramms und deren erwartete Ergebnisse, alle zukünftigen Kooperationen, die mit den OEMs oder anderen Partnern in der Batterielieferkette stattfinden können, die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Fähigkeit, die durch den Inflation Reduction Act (IRA) geschaffenen Möglichkeiten zu nutzen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens; sowie andere Risikofaktoren, wie sie im Lagebericht (MD&A) von Nano One und dem Jahresinformationsblatt vom 29. März 2023, beide für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapiereinreichungen des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71063

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71063&tr=1

