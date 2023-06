Puma – Im Schatten des Konkurrenten

Der zweitgrößte deutsche Sportartikelhersteller Puma kämpft noch immer um einen tragfähigen Boden und scheint mithilfe der Verlaufstiefs aus Ende 2022 damit Erfolg zu haben. Im heutigen Handelsverlauf legt das Papier um einen satten einstelligen Prozentbereich zu und reiht sich somit in den Schatten des größeren Konkurrenten Adidas ein, dass jüngst einen positiven Analystenkommentar erhalten hatte .

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Puma im November 2021 bei 112,33 Euro, anschließend erfolgte ein Trendwechsel und regelrechter Absturz zu Beginn des abgelaufenen Jahres auf 62,38 Euro. Nach einer kurzen Verweildauer in diesem Bereich ging es schließlich bis November auf 41,32 Euro weiter talwärts. Erst dort konnte eine ernstzunehmende Gegenreaktion auf 67,34 Euro bis Februar dieses Jahres vollzogen werden, höre Notierungen konnten jedoch nicht durchgesetzt werden und die Puma-Aktie setzte auf 44,00 Euro erneut zurück. Mithilfe der Verlaufstiefs aus Ende 2022 könnte hieraus nun ein tragfähiger Boden hervorgehen, aktuell befindet sich das Papier seit Anfang dieses Monats in eine 1-2-3-Erholungsbewegung und dürfte diese nach technischen Maßstäben noch weiter ausbauen können.

Mittelfristiger Trendwechsel in Arbeit

Ausgehend von den jüngsten Verlaufstiefs um 44,00 Euro aus Mitte dieses Jahres könnte nun eine dreiwellige Erholungsbewegung oberhalb von 52,00 Euro zunächst an den 200-Tage-Durchschnitt bei 55,93 Euro heranreichen, ein weiteres potenzielles Ziel läge sogar an den Aprilhochs von 57,48 Euro. Um allerdings auf mittelfristiger Ebene einen Trendwechsel vollziehen zu können, müssen die aktuellen Jahreshochs bei 67,34 Euro mindestens auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. Dies wurde der Puma-Aktie im Anschluss Aufwärtspotenzial an 80,00 Euro verschaffen können. Kursverluste unter die aktuellen Tagestiefs von 46,97 Euro würden dagegen die Annahme eines erneuten Tests von rund 44,00 Euro nähren.

Widerstände: 51,24; 52,50; 53,76; 55,93; 56,46; 57,48 Euro

Unterstützungen: 49,44; 48,36; 47,52; 46,97; 46,11; 45,22 Euro

Puma in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2022 – 22.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006969603

Puma in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.06.2018 – 22.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006969603

