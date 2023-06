Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

23.06.2023 / 07:00 CET/CEST

Züblin Immobilien Holding AG: Generalversammlung genehmigt Anträge des Verwaltungsrates Anlässlich der 34. ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2023 waren 73.5% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt: Genehmigung des Geschäftsberichts 2022/23, des Vergütungsberichts sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Verwendung des Bilanzverlusts und Vortrag auf neue Rechnung

Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven (ex-Datum 26.06.2023)

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Wahl der bestehenden Verwaltungsräte Dr. Markus Wesnitzer und David C. Schärli sowie Zuwahl der beiden neuen Mitglieder, Herrn Nicolas Gross und Herrn Yves Rossier.

Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats

Wahl der bestehenden Mitglieder des Vergütungsausschusses Dr. Markus Wesnitzer und David C. Schärli sowie Zuwahl von zwei neuen Mitgliedern, Herrn Nicolas Gross und Herrn Yves Rossier.

Wiederwahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Genehmigung der Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024. * * * * * * *

