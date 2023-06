Die meistgehandelten Produkte: DAX® im Abwärtstrend

Auch vor dem Wochenende ist keine Kurserholung in Sicht. Die Leitindizes trenden aufgrund von Konjunktur- und Zinsängsten nach unten. Gedämpfte deutsche Konjunkturerwartungen trotz einem großen Bevölkerungsanstieg im vergangenen Jahr führen zu Unsicherheit im DAX®, welcher weiter unter 15900 Punkten notiert.

Anleger setzen mit Knock-Out-Optionsscheinen auf einen weiteren Kursverfall von DAX® und Nasdaq100®. Für die Papiere der Deutschen Bank AG, Bayerische Motorenwerke AG und von Tesla Inc. sehen manche allerdings eine grüne Zukunft. Anleger peilen steigende Kurse an.



Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZT 6,40 15877,00 Punkte 16507,948831 Punkte 24,84 Open End DAX ® Put HC5QNX 9,26 15877,00 Punkte 16801,719948 Punkte 17,21 Open End Nasdaq100 ® Put HC5SAZ 7,46 15877,00 Punkte 15733,276925 Punkte 18,47 Open End DAX ® Put HC5P9H 15,29 15877,00 Punkte 17401,034746 Punkte 10,39 Open End DAX ® Put HC1783 28,17 15877,00 Punkte 13055,714934 Punkte 5,63 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2023; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Call HC1LB6 0,42 9,2145 EUR 12,25 EUR 22,21 19.06.2024 DAX ® Put HC6703 2,62 15877,00 Punkte 16000,00 Punkte 60,70 18.07.2023 Tesla Inc. Call HC1CFF 6,02 260,25 USD 225,00 USD 4,00 17.01.2024 DAX ® Call HC57R8 30,86 15877,00 Punkte 13400,00 Punkte 5,15 12.03.2024 Deutsche Bank AG Call HC1B35 0,49 9,2145 EUR 12,00 EUR 19,01 19.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2023; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC01KU 2,40 EUR 15880,00 Punkte 15570,475704 Punkte 19 Open End DAX ® Long HC01KK 10,35 EUR 15880,00 Punkte 14848,421341 Punkte 7 Open End DAX ® Long HC3TKM 6,83 EUR 15880,00 Punkte 15192,114935 Punkte 10 Open End Bayerische Motoren Werke AG HC7DDJ 7,96 EUR 108,54 EUR 104,449942 EUR 7 Open End Commerzbank AG Long HC58HK 2,33 EUR 9,776 EUR 9,43635 EUR 8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2023; 12:30 Uhr

