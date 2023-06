China sucht engeren militärischen Kontakt mit Vietnam

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China will auf militärischem Gebiet enger mit dem Nachbarland Vietnam zusammenarbeiten.

Man wolle die Kooperation zwischen den Streitkräften beider Länder auf hoher Ebene stärken, sagte der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu am Dienstag bei einem Treffen mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Phan Van Giang in Peking. Die Sicherheit der Asien-Pazifik-Region stehe vor erheblichen Herausforderungen. In der Region gibt es zahlreiche Territorialstreitigkeiten. Die Volksrepublik versucht ihren Einflussbereich dort auszuweiten. Neben China bemühen sich auch die USA und europäische Staaten wie Deutschland um engere Kontakte zu Vietnam, das auch als alternativer Produktionsstandort zu China angesehen wird.

"China und Vietnam sollten weiterhin Hand in Hand arbeiten und sich auf dem neuen Weg des Sozialismus eng zusammenschließen, die gemeinsamen strategischen Interessen beider Länder wahren und einen positiven Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region leisten", sagte Li. Vietnam hat wie China eine kommunistische Führung. Zwischen beiden Ländern gibt es aber auch territoriale Konflikte etwa im südchinesischen Meer. Das Treffen fand statt, nachdem der US-Flugzeugträger Ronald Reagan am Sonntag im vietnamesischen Hafen von Danang Station gemacht hatte. Die USA unterstützen das von China als abtrünnige Provinz angesehene Taiwan. Zudem gibt es im südchinesischen Meer Spannungen zwischen China und US-Verbündeten wie den Philippinen.

