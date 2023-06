DAX: Index gefährlich tief

Obwohl die Abschläge im DAX zum gestrigen Schlussstand aktuell nur marginal ausfallen, zeichnet das Chartbild aktuell ein bedenkliches Bild. Die Unterstützung um 15.700 Punkten ist noch lange nicht fest eingetütet und könnte durchaus in den nächsten Stunden einen weiteren Test erfahren. Ein Durchbruch würde ein eindeutiges Folgeverkaufssignal etablieren.

Daher gilt jetzt insbesondere eine engmaschige Beobachtung der US-Märkte, in welche Richtung sich diese am Dienstag orientieren werden. Beim S&P 500 sowie NASDAQ 100 Index wird mit einer Korrekturfortsetzung gerechnet, der industrielastige Dow Jones zeigt dagegen gewisse Stabilisierungstendenzen.

Sollte es dennoch zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 15.700 Punkten beim DAX kommen, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 15.629 und darunter 15.542 Punkte einstellen.

Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial durch die Kursmarke von rund 16.000 Punkten und den knapp darunter gelegenen 50-Tage-Durchschnitt bei 15.961 Punkten dagegen beschränkt.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen noch ab 16:00 Uhr mit dem US-Verbrauchervertrauen Conference Board per Juni, zeitgleich werden noch Zahlen zu Neubauverkäufen aus Mai (annualisiert) vorgelegt. Auch der Richmond FED Manufacturing Index per Juni steht zeitgleich an. Letzte planmäßige Nachricht des Tages wird mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen durchgegeben.