GNW-Adhoc: Alation führt offenes Datenqualitäts-Framework für Snowflake Data Cloud ein

^REDWOOD CITY, Kalifornien, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. (https://alation.com/), das Unternehmen für Data Intelligence (https://www.alation.com/solutions-overview/), hat heute auf der jährlichen Anwenderkonferenz von Snowflake, dem Snowflake Summit 2023 (https://www.snowflake.com/summit/), die Einführung des Open Data Quality Framework (https://www.alation.com/solutions/data-governance/data-quality/) angekündigt, das die Snowflake Data Cloud um erstklassige Datenqualitäts- und Datenbeobachtungsfunktionen erweitert. Zu den Partnern beim Start gehören Acceldata, Anomalo, Bigeye, Datactics, Experian, FirstEigen, Lightup und Soda. Datenanalyse- und Geschäftsteams sind auf vertrauenswürdige Daten angewiesen, um ihre KI-Modelle zu trainieren, genaue Antworten auf abstrakte Probleme zu finden und ihren internen Kunden wichtige Erkenntnisse zu liefern. Die Nutzung von nicht vertrauenswürdigen Daten kann besonders katastrophale Auswirkungen haben, wenn sie als Grundlage für strategische Entscheidungen verwendet werden. Datenqualitätstools gehen diese Probleme an, indem sie Datenprobleme proaktiv erkennen, beheben und verhindern. Die verschiedenen Datenqualitätstools sind jedoch auf unterschiedliche Funktionen und Lösungen spezialisiert, was bedeutet, dass kein einziges Tool für jedes Unternehmen geeignet ist. Mit dem Open Data Quality Framework können Kunden von Alation die Data Governance für Snowflake stärken, indem sie Datenqualitätsinformationen sichtbar machen. Auf diese Weise können Governance-Teams Datenqualitätsrichtlinien und -regeln dokumentieren und durchsetzen, Datenqualitätsbeauftragte zuweisen, feststellen, ob die Daten für die Verwendung geeignet sind, und den gesamten Lebenszyklus der Datenqualität über eine Plattform verwalten. Und mit dem Best- of-Breed-Ansatz für Datenqualität von Alation wählen Kunden die beste Lösung für ihr Unternehmen, anstatt einem Einheitsansatz zu folgen. ?Unternehmen wollen einen Technologie-Stack entwickeln, der ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht, können diese Tools aber nicht effektiv nutzen, wenn sie nicht in der Lage sind, die Daten innerhalb dieser Lösungen zu finden, zu verstehen und ihnen zu vertrauen", so Junaid Saiyed (https://www.alation.com/leadership-team/), CTO von Alation. ?Die Data Intelligence Plattform und das Open Data Quality Framework von Alation ermöglichen es Wirtschafts- und Technologieführern, ihre Daten zu finden und zu wissen, ob sie diesen Daten vertrauen können. Dies hilft Unternehmen, eine datengesteuerte Kultur aufzubauen." ?Das Open Data Quality Framework von Alation bot uns die Flexibilität und Tiefe, die wir brauchten, um eine ideale Integration mit ihrer Data Intelligence Plattform zu schaffen", so Kyle Kirwan (https://www.linkedin.com/in/kylejameskirwan), CEO von Bigeye. ?Für Datenteams ist es jetzt einfacher denn je, eine Best-of-Breed-Lösung aufzubauen, die ihnen hilft, die Datenqualität zu verbessern, die Governance zu optimieren und kollaborative Datenpraktiken zu unterstützen. Da die Datenqualitätserkenntnisse von Bigeye direkt in Alation angezeigt werden, können die Benutzer die Vertrauenswürdigkeit der Daten schnell beurteilen und Datenqualitätsprobleme proaktiv angehen, was zu einer intelligenteren, datengestützten Entscheidungsfindung führt." ?Unsere tiefgreifende Integration mit Alation durch deren Open Data Quality Framework ermöglicht es Kunden, geschäftsfähige Daten schneller zu nutzen und die Zeit bis zur vollen Wertschöpfung zu verkürzen", so Amy Reams (https://www.linkedin.com/in/amyreams), VP of Business Development von Anomalo. ?Jetzt können Kunden direkt innerhalb der Plattform von Alation auf die umfassende Datenqualitätsplattform von Anomalo zugreifen. Dazu gehören die ML- basierten Datenqualitätsprüfungen von Anomalo, eine umfangreiche Profilerstellung und unsere automatisierte Ursachenanalyse, die dazu beiträgt, Probleme zu isolieren, bevor sie Auswirkungen auf die nachgelagerten Bereiche haben. Dadurch wird das Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten für die Nutzer deutlich reduziert, und wir freuen uns über den Mehrwert, den unsere gemeinsamen Kunden daraus ziehen." Das Open Data Quality Framework für Snowflake von Alation verbessert die Governance mit: * Registerkarte für Datengesundheit: Verschaffen Sie sich einen Überblick über das vollständige Zustandsprofil von Snowflake-Tabellen und -Spalten - einschließlich Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung. * Vertrauens-Kennzeichnungen: Konfigurieren Sie die Datenqualitätsergebnisse so, dass Snowflake-Daten automatisch als empfohlen, mit einer Warnung oder als veraltet gekennzeichnet werden, um zu signalisieren, ob die Daten verwendet werden sollten oder nicht. * Datenprofilierung: Erweitern Sie die Spaltenprofilierung von Min.-, Max.-, Mittel- und Null-Snowflake-Werten von Alation mit aufschlussreichen Datenqualitäts- und Beobachtbarkeitsinformationen, um die Datenbereinigung und -sanierung zu unterstützen. * Richtlinien für die Datenqualität: Erfassen Sie Snowflake-spezifische Datenqualitätsrichtlinien im Alation Policy Center, um zu verstehen, wie und warum Datenqualitätsregeln von dem implementierten Tool angewendet werden. Registrieren Sie sich für eine 14-tägige kostenlose Testversion von Alation über Snowflake Partner Connect (https://quickstarts.snowflake.com/guide/getting_started_with_alation/index.html ?index=../..index&mkt_tok=MjUyLVJGTy0yMjcAAAGIjLew-_YErvyXco- cD7MPsZOWaZcnSfuUTXZ4s0Ao-vRXXuzwp56RkA-poETyD_DdB56sGJ4ZVY- vbcRAgQMCf8xWTFejRgMzSBaVZ29sInLDpwVZtA#0). Über Alation Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen und ermöglicht Self-Service-Analysen (https://www.alation.com/blog/what-is-self- service-analytics/), Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is- cloud-transformation/) und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what- is-data-governance/). Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau einer Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei der Verbesserung der datenbasierten Entscheidungsfindung, darunter Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und wurde im Jahr

2022 in die Liste der Best Workplaces(TM) in Tech und der Best Workplaces(TM) for

Women im Vereinigten Königreich aufgenommen und 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces(TM) im Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com (https://www.alation.com/). Medienkontakt Lauren Lloyd PR Director 541-490-6115 lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com) °