IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht

BELMONT, North Carolina, 27. Juni 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium (Piedmont, Unternehmen) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein international führendes Unternehmen im Bereich der Erschließung von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen (EV) in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht mit dem Titel Progressing with Purpose veröffentlicht. Der Bericht bekräftigt das Engagement des Unternehmens für einen verantwortungsbewussten und respektvollen Umgang mit dem Planeten, den Menschen und den Kommunen, in denen Piedmont den Betrieb seiner unternehmenseigenen Projekte Tennessee Lithium und Carolina Lithium plant.

Wie Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, erläutert, bietet sich dem Unternehmen hier die einzigartige Chance, vor Antritt seiner betrieblichen Reise gemäß den Prinzipien Umwelt, Soziales und nachhaltige Unternehmensführung (ESG) seinen Kurs selbst zu bestimmen. Wir sind in der glücklichen Lage, bei Null anzufangen und die Nachhaltigkeit in den Grundfesten unserer Organisation verankern zu können, so Phillips. Unser erster Nachhaltigkeitsbericht ist ein wichtiger erster Schritt zur Formalisierung unserer ESG-Bemühungen im Rahmen der betrieblichen Entwicklung. Es ist uns ein Anliegen, alle Interessengruppen über unsere Pläne hinsichtlich der weiteren Entwicklung unserer Projekte in Tennessee and North Carolina und unserer Beteiligungen in Quebec und Ghana zu informieren.

Der Nachhaltigkeitsbericht spiegelt die geplanten Maßnahmen des Unternehmens zur Ausrichtung seiner strategischen Planung nach den ESG-Kriterien wider und stützt sich auf die vier Hauptsäulen Planet, Menschen, Kommunen und nachhaltige Unternehmensführung (Governance). Hier die wichtigsten Themen:

- Pläne für moderne Technologien und Praktiken, einschließlich des innovativen alkalischen Drucklaugungsverfahrens von Metso zur Raffination von Spodumenkonzentrat, mit denen die Auswirkungen auf Klima und Umwelt verringert werden sollen.

- Verantwortungsvolle Wassernutzung und Managementstrategien zur Minimierung des Verbrauchs bei gleichzeitiger Sicherstellung einer soliden Aufbereitung, Überwachung und Schadensbegrenzung.

- Eine schrittweise Rekultivierungsstrategie für eine verantwortungsbewusste Nutzung von Grund und Boden im Projekt Carolina Lithium mit Plänen zur möglichst zeitnahen Sanierung von Bergbaualtlasten, um das Gelände wiederherzustellen und für die nachbetriebliche Nutzung vorzubereiten.

- Durchführung von Biodiversitätsbewertungen, die das Verständnis von endemischen Arten fördern, dem Schutz von Lebensräumen dienen und negative Auswirkungen so gering wie möglich halten.

- Maßnahmen zur Schaffung einer Unternehmenskultur, in der Sicherheit und Gesundheit sowie Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion wichtige Eckpfeiler sind, um die Belegschaft des Unternehmens für eine aktive Mitgestaltung zukünftiger Ziele und Zielsetzungen zu gewinnen.

- Überlegungen und Verpflichtungen zur einer verantwortungsbewussten Beschaffung im Rahmen der weiteren Projekterschließung.

- Pläne für moderne Abbaupraktiken und zeitgemäße Technologien zur Minimierung der Lärm- und Vibrationsbelastung für die Anrainer des Projekts Carolina Lithium.

- Aktivitäten zur Einbindung von Investoren, Regierungsbehörden und Kommunen, um im Zuge der weiteren Projekterschließung die wichtigsten Interessengruppen zu informieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

- Investitionen in das Gemeinwesen der Kommunen, in denen Piemont seine Betriebstätigkeit plant, um eine langfristige sozioökonomische Entwicklung zu gewährleisten.

- Die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Personalentwicklungsmaßnahmen, die im Zug der Errichtung und des Betriebs von Carolina Lithium und Tennessee Lithium erwartet werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erin Sanders

SVP, Corporate Communications & Investor Relations

T: +1 704 575 2549

E: esanders@piedmontlithium.com

Christian Healy/Jeff Siegel

Medienanfragen

E: Christian@dlpr.com

E: Jeff@dlpr.com

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs- und Bauaktivitäten von Sayona Mining, Atlantic Lithium und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont sowie zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen (ii) dass die Konzessionsgebiete von Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten von unseren Partnern in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Mining oder Atlantic Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71125

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71125&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000PLL5

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.