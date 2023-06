Original-Research: STO SE & CO. KGAA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STO SE & CO. KGAA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STO SE & CO. KGAA Unternehmen: STO SE & CO. KGAA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.06.2023 Kursziel: 240,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Sto scheint zu Unrecht in Sippenhaft genommen - Abschwung der Baukonjunktur ist schon übermäßig eingepreist Die Aktie von Sto ist in den letzten Handelstagen angesichts schwacher Konjunkturdaten für den Bausektor sowie wiederholter Gewinnwarnungen im Marktumfeld spürbar unter Druck geraten. Allerdings gilt vor allem Letzteres u.E. nur eingeschränkt als Indikator für den Geschäftsverlauf von Sto, sodass wir nach wie vor vom Erreichen der Guidance ausgehen. Umsatzrückstand sollte noch aufholbar sein: Vor allem aufgrund der nassen Wetterlage hatte Sto für Q1 ein leichtes Umsatzminus (-1,7% yoy) gemeldet. Im Verlauf des zweiten Quartals dürfte sich die schleppende Entwicklung bislang fortgesetzt haben, was u.E. jedoch noch nicht zwangsläufig in einer Verfehlung der Guidance resultiert. Hierzu äußerte sich Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger in seiner Rede auf HV am 21. Juni wie folgt: "Im Monat April und für uns überraschend auch im Mai lagen die Monatsumsätze unter dem jeweiligen Vorjahreswert und unter unseren Erwartungen. [.] Trotz der großen Herausforderungen und Unsicherheiten rechnen wir im Sto-Konzern mit einem Umsatzanstieg auf 1,91 Mrd. Euro und einem EBIT in der Bandbreite von 118 bis 143 Mio. Euro." Mit der avisierten Steigerung der Erlöse um rund 7% sticht Sto im Marktumfeld deutlich heraus. So gehen mit Rockwool (Mineralwolle) und STEICO (Holzfasern) zwei der Dämmstoff-Lieferanten von Sto in 2023 von deutlichen Erlösrückgängen aus ("bis zu 10%" bzw. "rund 15%"), die sich u.E. jedoch in erster Linie aus unternehmensspezifischen Faktoren begründen und nicht gleichermaßen für Sto gelten. - Rockwool weist ein doppelt so hohes Exposure in Osteuropa (inkl. Russland) auf (Erlös-anteil 2022: ca. 21% vs. Sto: Nord-/Osteuropa ca. 10%). Bei Rockwool war der regionale Umsatzverlauf in Q1 mit -27% yoy (vs. Westeuropa -4% yoy) maßgeblich für die Einbußen im Dämmgeschäft (insg. -9% yoy) verantwortlich. Dagegen belief sich der Umsatzanteil von Sto in der Ukraine und Russland schon vor Ausbruch des Krieges auf < 1%. - STEICOs Revision der Top Line-Guidance ist u.E. mannigfaltiger Natur und basiert neben der nassen Witterung und der rückläufigen Baukonjunktur auf (1) einem anhaltenden Lagerabbau bei Kunden nach zuvor übermäßiger Bevorratung aufgrund von Kontingen-tierungen seitens STEICO, (2) einer teilweisen Reduzierung der Absatzpreise aufgrund preisaggressiver Konkurrenz sowie (3) einem Verlust von Marktanteilen. Wir sehen Sto bei passender Witterung in H2 folglich weiterhin in der Lage, die diesjährigen Gewinnziele zu erreichen. Nichtsdestotrotz positionieren wir uns für 2023 ff. nun defensiver. So weisen die schwachen Frühindikatoren für das hiesige Baugewerbe (Jan.-Apr.: Auftrags-eingang -34,6% yoy; Wohnungsbaugenehmigungen -27,3% yoy) u.E. darauf hin, dass 2024 ein noch wesentlich herausfordernderes Baujahr wird. Selbst am unteren Ende der Ergebnis-Zielspanne für 2023 ist Sto jedoch mit einem moderaten KGV von rund 12,0x bewertet (Cash-bereinigt: 10,6x). Dieser Abschlag zur Peergroup (Median: 17,5x) ist u.E. ungerechtfertigt. Fazit: Wir halten den starken Kursrücksetzer bei Sto für unangemessen. Zwar sollte die Baukonjunkturflaute auch Sto treffen, dies erachten wir aber als über Gebühr eingepreist. Wir bekräftigen das Rating "Kaufen" mit einem leicht reduzierten Kursziel von 240,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27271.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °