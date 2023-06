OTS: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG / quirion erweitert ...

quirion erweitert Angebot: Zinskonto jetzt auch ohne Depot - Verzinsung erhöht auf 3 % Berlin (ots) - Nach dem erfolgreichen Start erhöht quirion die Guthabenzinsen erneut auf aktuell 3 % p.a. Bereits seit der letzten Zinserhöhung ist eine Eröffnung auch ohne gleichzeitige Depoteröffnung möglich. quirion, einer der führenden Robo-Advisor Deutschlands, erhöht bereits zum dritten Mal seit der Einführung des Zinskontos (Verrechnungskonto PLUS) im März 2023 die Verzinsung. Die Einlagen auf dem Zinskonto sind täglich verfügbar, die Konditionen für Neu- und Bestandskunden gültig - ohne Befristung oder Deckelung des Anlagebetrags. Die gleichzeitige Eröffnung eines ETF-Portfolios ist bereits seit einigen Wochen nicht mehr Voraussetzung dafür, das Zinsangebot nutzen zu können. Das Zinskonto stellt eine gute Option für Anlegende dar, die ihr aktuell nicht investiertes Geld sicher und rentabel parken möchten. Mit einer Verzinsung von aktuell 3 % p.a. und quartalsweiser Zinszahlung bietet quirion einen auch im Vergleich mit anderen Anbietern attraktiven Zinssatz ohne die sonst üblichen Fußnoten und Einschränkungen. "Wir sind weiterhin überzeugt, dass kluge Geldanlage die Chancen der Kapitalmärkte nutzen sollte. Deshalb setzen wir auch in Zukunft auf unsere ETF-Portfolios als Kern zum langfristigen Vermögensaufbau. Die große Nachfrage nach unserem Zinsangebot hat uns aber dazu veranlasst, es auch ohne Depot anzubieten", erklärt Martin Daut, CEO von quirion. "Indem wir bereits zum dritten Mal eine Erhöhung der Guthabenzinsen an alle Kundinnen und Kunden weitergeben, zeigen wir, dass Fairness für uns nicht nur eine leere Versprechung ist. Wir möchten mehr Flexibilität bieten und allen die Möglichkeit geben, auch ihr aktuell nicht investiertes Kapital möglichst effizient anzulegen." Zusammen verwalten die Muttergesellschaft Quirin Privatbank und quirion Kundenvermögen in Höhe von über 7 Milliarden Euro. Dies unterstreicht das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in die qualitativ hochwertigen Anlagestrategien und die erfolgreiche Entwicklung beider Unternehmen. Interessierte finden weitere Informationen über das Verrechnungskonto PLUS und die aktuellen Konditionen auf der quirion-Website unter http://www.quirion.de/guthabenzinsen . Über quirion: quirion ist mit rund 1,8 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung. quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank und bietet auf http://www.quirion.de kostengünstige, effiziente Anlageprodukte, die von den Renditechancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, gründete quirion 2013. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank. Pressekontakt: Dirk Althoff Unternehmenskommunikation quirion AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Telefon: +49 (0)30 89021-358 E-Mail: mailto:dirk.althoff@quirion.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114555/5544904 OTS: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG