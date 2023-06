BEIERSDORF - Über Umwege auf neue Rekordhochs

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 119,350 € (XETRA)

Im Rahmen ihres mittelfristigen Aufwärtstrends erreichte die Aktie von Beiersdorf Ende April das Kursziel bei 127,71 EUR und trat dort in eine Seitwärtsphase ein. Mit dem Unterschreiten des Zwischentiefs bei 123,40 EUR begann allerdings eine größere Korrektur, die unter die seit November zurückreichende Aufwärtstrendlinie führte.

Es folgte ein an sich bullischer Pullback an das Rekordhoch des Jahres 2019 bei 117,25 Euro, von dem die Beiersdorf-Aktie nach oben abprallte. Der Kreuzwiderstand bei 123,40 EUR stoppte die Erholung in der letzten Woche und so setzte die Aktie in den vergangenen Tagen ein weiteres Mal in Richtung ihres früheren Allzeithochs zurück.

Etwas Geduld ist gefragt

Die Struktur der Gegenbewegung seit dem neuen Allzeithoch macht einen korrektiven Eindruck und hat ein Idealziel bei rund 115,20 - 116,00 EUR. Von daher wäre es jetzt nicht verwunderlich, dass Abgaben unter 118,80 EUR für einen Test der Marke sorgen könnten. Dort läge zudem das Hoch von Ende Februar, das den Kursrückgang ebenfalls abbremsen könnte. Anschließend sollte die Aktie bereits wieder in Richtung 123,40 EUR klettern. Oberhalb dieser Marke wäre dann ein Kaufsignal aktiviert und das neue Allzeithoch sowie des mittelfristige Kursziel bei 132,92 EUR als weitere Aufwärtsziele zu nennen.

Sollte die Aktie von Beiersdorf dagegen unter 115,20 EUR fallen, dürfte sich die Korrektur in Richtung der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 109,00 EUR ausdehnen.

Charttechnisches Fazit: Nach einer Korrektur bis 115,20 EUR könnte die Aktie von Beiersdorf mit einem Anstieg über 123,40 EUR ein weiteres starkes Kaufsignal ausbilden und Richtung 128,60 und 132,92 EUR steigen.

Beiersdorf-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)